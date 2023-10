Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a fait

état, mercredi à Alger, du recrutement de 1904 maîtres-assistants hospitalo-universitaires au cours

des mois d'octobre et de novembre prochain, portant ainsi le nombre des nouveaux enseignants à

10.000.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de sa visite aux différentes structures de l'Ecole nationale

polytechnique (ENP) d'El Harrach, le ministre a précisé que le secteur avait recruté plus de 8000

maîtres-assistants classe B et que 1904 maîtres-assistants hospitalo-universitaires le seront au cours

des mois d'octobre et de novembre de cette année, portant ainsi le nombre global à 10.000

nouveaux enseignants avant la fin de l'année en cours.

Le secteur connait, pour la première fois depuis l'indépendance, le recrutement de ce grand nombre

d'enseignants, ce qui améliorera la qualité de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

scientifique.

Le ministre a rappelé l'intérêt accordé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,

à la promotion de l'université et à faire de celle-ci une véritable locomotive du développement local

et national et une source d'emploi.

Lors de sa visite à l'ENP, M. Baddari a inspecté les laboratoires de l'Ecole notamment ceux dotés de

nouveaux équipements comme les laboratoires de dessalement d'eau de mer et d'épuration des

eaux usées ainsi que le laboratoire de production de l'hydrogène vert, une nouvelle spécialité

introduite dans l'école.

Le ministre a eu des échanges avec les enseignants et les étudiants lors de sa visite à un incubateur

de projets innovants, rappelant les mesures incitatives prises pour encourager les étudiants à créer

leurs propre startup.

Pour leur part, les étudiants ont salué les mesures liées à l'amélioration de la vie universitaire

notamment la décision du président de la République d'augmenter la bourse des étudiants à 2000

DA/mois dont la valeur n'a pas été rehaussée depuis 9 ans.