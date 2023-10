Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a affirmé, jeudi, que la révision

des programmes scolaires était opérée suivant un calendrier "étudié" par le ministère afin d'être au

diapason des développements scientifiques et technologiques accélérés.

Lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales,

le ministre a souligné que cette révision "s'effectue conformément à loi d'orientation sur l'éducation

nationale, et la révision générale des programmes et du guide référentiel pour établir les

programmes adoptés".

Répondant à une question relative à la révision des programmes scolaires, M. Belaabed a expliqué

que cette dernière se fait conformément à un calendrier "étudié et fixé" par le ministère, soulignant

que le Conseil national des programmes (CNP), installé en 2021, "s'attèle à revoir les programmes

scolaires pour les mettre au diapason de l'étape nouvelle que connait la société algérienne et des

développements scientifiques et technologiques accélérés".

"Le ministère de l'Education nationale a œuvré pour concrétiser les engagements du Président de la

République dans ce domaine à travers l'introduction de la langue anglaise dans le cycle primaire (3e

année), la prise en charge de l'éducation physique et sportive au cycle primaire par des enseignants

spécialisés, outre l'adoption de l'évaluation des acquis des élèves du cycle primaire, des tablettes

électroniques pour alléger le poids du cartable, mais aussi la deuxième copie du manuel scolaire et

de nouveaux horaires", a rappelé le ministre.

Répondant à une autre question sur la réhabilitation des matières de l'éducation islamique et

l'histoire dans le cycle primaire et la restitution de la filière sciences islamiques en secondaire, M.

Belabed a fait savoir que "la réorganisation du cycle secondaire, dans le cadre de la réforme globale

du système éducatif, a pour objectif d'opérer une structuration à la page des grandes orientations

mondiales".

Cette situation, explique le ministre, "ne nécessite pas l'introduction de la filière sciences islamiques

dans ce cycle, mais plutôt la laisser comme spécialité à l'université pour les bacheliers désirant s'y

inscrire".

Dans le même sillage, M. Belabed a rappelé que la matière éducation islamique était "dispensée dans

les cycles primaire et moyen, outre les sciences islamiques, enseignées au cycle secondaire, toutes

filières confondues", ajoutant que "l'histoire, l'éducation islamique et les sciences islamiques

(secondaire) sont des matières concernées par l'examen final des cycles moyen et secondaire"

Concernant la possibilité de restituer le BAC sciences islamiques et sciences techniques évoquée par

un des députés, le ministre de l'Education nationale a souligné que le cycle secondaire "assure aux

élèves divers parcours scolaires permettant de se spécialiser progressivement dans les différentes

filières en fonction de leurs capacités et choix pour les études universitaires".

"Les bacheliers, toutes filières confondues, peuvent s'inscrire aux établissements de formation

relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique spécialité Sciences

islamiques", a précisé le ministre.