Les travaux de la 22e session de la Grande commission mixte algéro-tunisienne de

coopération, clôturés mercredi à Alger, ont constitué une étape importante pour dessiner les

contours d'un avenir prospère pour la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, et ce dans le

contexte des mutations économiques et géopolitiques que connait le monde actuellement et qui

exigent, plus que jamais, davantage de coordination des efforts.

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a appelé à l'ouverture des travaux de la

commission qu'il a coprésidée avec le chef du Gouvernement tunisien, M. Ahmed Hachani, à

"l'adoption d'une feuille de route pour le suivi de la coopération bilatérale comprenant les échéances

et les priorités de notre coopération et de nos projets afin d'en assurer un suivi selon un calendrier

défini pour chaque secteur et d'en faire l'évaluation de façon périodique".

Le Premier ministre a aussi mis l'accent sur l'impérative unification des efforts pour œuvrer "de

manières sérieuse et urgente" à surmonter toutes les difficultés et obstacles structurels entravant le

processus de coopération et le partenariat entre les deux Etats, notamment en termes de fluidité des

échanges commerciaux et de l'investissement.

Il a, dans ce contexte, affirmé que les relations algéro-tunisiennes "sont désormais exemplaires" et

nécessitent, tout de même, davantage d"efforts et d'idées pour la réalisation des objectifs escomptés

en matière de promotion de la coopération et du partenariat dans différents domaines et secteurs.

De son côté, M. Hachani s'est félicité du "développement remarquable et de la nouvelle dynamique

de coopération bilatérale dans tous les domaines".

Attachement algéro-tunisien à concrétiser les résultats de la réunion de la commission

mixte de coopération

Pour le chef du Gouvernement tunisien, la rencontre d'Alger "est une occasion renouvelée d'évaluer

les relations de coopération entre les deux pays, d'examiner les moyens d'aplanir les difficultés

rencontrées et d'œuvrer à la diversification et à la promotion des relations bilatérales dans tous les

secteurs au niveau des aspirations des deux pays".

Pour réaliser les objectifs tracés, la Grande commission a été couronnée par la signature de 26

accords bilatéraux dans divers secteurs, ce qui reflète la forte volonté des deux pays d'amorcer "un

saut qualitatif" dans les relations bilatérales, augmenter les échanges bilatéraux et réaliser une réelle

complémentarité.

Il s'agit de plusieurs conventions et protocoles de coopération, des conventions de jumelage, des

mémorandums d'entente et des programmes exécutifs dans les secteurs de l'éducation nationale,

des moudjahidine, de la formation professionnelle, de la culture, de la jeunesse et du sport, de

l'habitat, de la numérisation, des affaires sociales, du commerce, de l'intérieur, du transport, du

tourisme, du travail, de l'industrie, de l'énergie et de l'investissement.

Forum économique algéro-tunisien : une occasion pour examiner les moyens de renforcer lepartenariat

En marge de la Commission, M. Benabderrahmane et M. Hachani, ont coprésidé l'ouverture des

travaux du Forum économique algéro-tunisien, organisé sous le thème : "Algérie-Tunisie: vers unes de 300 opérateurs économiques algériens et tunisiens qui ont assisté à la rencontre.

L'organisation de ce Forum s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la volonté des dirigeants des

deux pays visant à donner un nouvel élan à leurs relations économiques et commerciales, en

adoptant une stratégie commune permettant de réunir les conditions aux opérateurs économiques

algériens et leurs homologues tunisiens, d'exploiter davantage les opportunités d'échange

commercial et d'investissement dans les différents domaines qui intéressent les deux parties.

Ce Forum s'inscrit dans le cadre "d'une vision intégrée reflétant les aspirations des deux peuples

frères et traduit la profondeur des relations fraternelles. Des relations auxquelles le président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère, Kaïs Saïed accordent une importance toute

particulière, prenant en considération les capacités considérables dont disposent les économies des

deux pays", selon la déclaration finale du Forum.

Les deux parties ont affiché leur volonté à assoir un partenariat fructueux dans les différents secteurs

de coopération basé sur la confiance mutuelle, s'attelant à aplanir les difficultés entravant la

réalisation des objectifs tracés. Pour ce faire, l'accent a été mis sur l'exploitation de toutes les

opportunités d'échange commercial et d'investissement, l'intensification des programmes

d'échanges de visite, de rencontres entre les hommes d'affaires, tout en s'engageant à garantir la

participation régulière aux différentes manifestations économiques et commerciales organisées dans

les deux pays.

Le dernier jour du Forum a vu l'organisation d'ateliers de travail (B2B) entre les hommes d'affaires et

les investisseurs des deux pays touchant le secteur tertiaire, l'industrie, les énergies renouvelables et

l'économie circulaire.

L'Algérie est le partenaire commercial le plus important de la Tunisie en Afrique et dans le Monde

arabe. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont enregistré, durant les sept premiers mois

de l'année en cours, une hausse de 54%". Le chiffre devrait augmenter les mois et les années à venir.

Pour ce qui est de l'investissement, l'Algérie compte 42 projets tunisiens d'investissement, directs et

via partenariat, dont 38 concrétisés dans les secteurs de l'agriculture, de la construction, de

l'industrie et des services d'une valeur avoisinant les 14 milliards de DA.