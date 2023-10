Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a félicité, jeudi, les enseignants et

les professeurs à l'occasion de leur Journée mondiale, soulignant leur rôle dans l'édification

desgénérations.

"Je tiens à adresser mes meilleurs vœux et ma profonde estime à Mesdames et Messieurs les

enseignants et professeurs, à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, célébrée le 5

octobre, en reconnaissance de leur rôle dans l'édification des générations et dans le développement

de leurs compétences, en vue d'assurer l'avenir de l'Algérie de demain", a écrit le Président

Tebboune sur son compte X (ex-Twitter).