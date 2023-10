La 4e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue vendredi et samedi, sera marquée par l'affiche entre la JS Kabylie et l'USM Alger, alors que les co-leaders l'ASO Chlef et la JS Saoura seront en appel pour défier respectivement le MCE El-Bayadh et le CS Constantine.

La JSK (5e, 4 pts), qui reste sur une défaite en déplacement face à l'USMK (2-1), aura à cœur de se racheter devant son public, sans l'entraîneur Youcef Bouzidi, dont le contrat a été résilié à l'amiable.

De son côté, l'USMA qui a mal démarré la saison en s'inclinant dans le derby face au Paradou AC (1-0), se rendra à Tizi-Ouzou pour tenir tête aux "Canaris" et revenir avec un bon résultat, d'autant que le moral est au beau fixe après la qualification des "Rouge et Noir" dimanche en phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine aux dépens du FUS Rabat.

Invaincus depuis le début de la saison : les co-leaders l'ASO Chlef et la JS Saoura (7 pts), tenteront de préserver la dynamique en croisant le fer respectivement le MCEB (7e, 3 pts) et le CSC (7e, 3 pts).

Si l'ASO est capable de revenir av ec un bon résultat d'El-Bayadh, dont l'entraîneur Noureddine Hamici a été limogé cette semaine, la JSS est appelée à sortir le grand jeu à Constantine.

Le CSC sera dirigé par un staff technique intérimaire après le limogeage de Lyamine Bougherara.

De son côté, le MC Alger (3e, 6 pts), auréolé de sa victoire décrochée le week-end dernier à la maison face au MCEB (2-0), enchaînera en recevant l'ES Sétif (7e, 3 pts) dans une affiche qui devrait tenir toutes ses promesses.

Si le "Doyen" aspire à confirmer sa victoire, l'Entente espère décrocher ses premiers points en dehors de ses bases, après avoir entamé le nouvel exercice par une défaite à Khenchela (1-0).

L'USMK (3e, 6 pts) aura une mission complexe, en défiant en déplacement le quadruple champion d'Algérie en titre le CR Belouizdad, auréolé de sa qualification en phase de poules de la Ligue des champions.

Le Paradou AC (5e, 4 pts), auteur d'un bon départ, effectuera un déplacement du côté de la capitale des "Zibans" pour affronter l'US Biskra (7e, 3 pts), battue lors de la précédente journée à Magra (2-1). Les "Académciens", dirigés sur le banc cette saison par l'ancien international français Corentin Martins, aborderont ce match avec un esprit conquérant face à une équipe de l'USB qui vise la victoire pour éviter le début de crise.

A l' Ouest, le MC Oran (13e, 2 pts), auteur d'un début de saison en demi-teinte, recevra le NC Magra (7e, 3 pts) avec la ferme intention de décrocher son premier succès après un bilan mitigé de deux nuls et une défaite.

Enfin, les deux promus l'ES Ben Aknoun et l'US Souf, logées ensemble à la 14e place avec 1 point chacun, s'affronteront dans un duel indécis et ouvert à tous les pronostics.