La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé mardi soir sa décision de suspendre "avec effet immédiat" la Ligue de football professionnel (LFP) pour "violation des lois et règlements en vigueur".

"En application des dispositions des articles 14.2 et 36.20 des statuts de la FAF, l’organe de direction de la Ligue de football professionnel est suspendu, avec effet immédiat, jusqu’à la prochaine assemblée générale, pour violation des lois et règlements en vigueur", a indiqué la FAF sur son site officiel.

La décision a été prise lors de la première réunion du Bureau fédéral, tenue mardi au siège de la FAF à Dely Brahim (Alger), sous la présidence de Walid Sadi, élu à la tête de l’instance fédérale le 21 septembre, en remplacement de Djahid Zefizef, démissionnaire.

"La FAF se réserve le droit d’engager une procédure d’audit et de contrôle de gestion de la Ligue de football professionnel", ajoute le communiqué.

Et d’enchaîner : "la gestion de la compétition est rattachée directement à la FAF, un comité dirigé par Mohamed Amine Mesloug, membre du bureau fédéral est désigné pour gérer la transition".

Kharchi nouveau président de la CFA

Par ailleurs, le Bureau fédéral a désigné Ahmed Kharchi en qualité de président de la Commission fédérale d’arbitrage (CFA), en remplacement de Djamel Haïmoudi.

Le BF a désigné les cadres de la Direction technique nationale de l’arbitrage comme suit : Mehdi Abid Charef: DTNA et responsable du département de la désignation, Djamel Haïmoudi : responsable du département de la formation et développement, et Mohamed Hadada : responsable du département évaluation et examens.

Désignation d’un comité d’urgence

Parmi les décisions prises au cours de cette première réunion du Bureau fédéral de l’ère Sadi, il y a la désignation d’un comité d’urgence, dont la mission est de traiter les affaires nécessitant un règlement entre deux séances.

"Conformément à l’article 42 des statuts, le Bureau fédéral a procédé à la désignation du comité d’urgence, qui traite toutes les affaires nécessitant un règlement entre deux séances des réunions du Bureau fédéral.

Le comité d’urgence est présidé par Monsieur Walid Sadi en sa qualité de Président de la FAF, et composé de Nacer Chareb, Karim Kaced, et secrétaire Général de la FAF, dont la désignation "sera annoncé incessamment".

Dissolution de la CNRL

Le Bureau fédéral a décidé de "la dissolution de l’actuelle commission de règlement des litiges (CNRL), et sa recomposition dans les meilleurs délais, selon les formes règlementaires requises." Maître Youcef Hamouda est désigné comme juge unique pour prendre en charge les affaires en suspens, jusqu’à la recomposition de la chambre, précise la même source.

Une réunion de coordination FAF/clubs de la Ligue 1 sera organisée le lundi 9 octobre 2023 à 10h00 au siège de la FAF, précise l’instance fédérale.

Enfin, le BF a décidé de mettre fin aux fonctions du secrétaire général Mounir D’bichi et du Directeur technique national (DTN) Mustapha Biskri.

"Le bureau fédéral procédera au lancement d’un appel à candidature pour le poste de directeur de la communication et du marketing de la FAF.

La désignation du secrétaire général et du directeur technique national sera annoncée incessamment", conclut le communiqué.