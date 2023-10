L'occupation sioniste a interdit au secrétaire d'Etat britannique aux Affaires étrangères, James Cleverly, de se rendre dans le village palestinien d'Ein Samiya en Cisjordanie, rapportent mardi des médias.

Ce village a récemment été témoin de l'évacuation forcée de ses habitants palestiniens en raison de l'escalade de la violence des colons. Cleverly, qui avait prévu un voyage de trois jours en Palestine en septembre, avait exprimé son intention de visiter Ein Samiya.

Cependant, plusieurs sources ont déclaré que l’occupation sioniste avait rejeté la demande. Cette restriction s'étendait également à la ministre norvégienne des Affaires étrangères, Anniken Huitfeldt et à son homologue irlandais, Micheal Martin, qui avaient prévu des visites dans le village.

Les Palestiniens de ces régions subissent fréquemment des centaines d'attaques de colons chaque année, notamment des agressions physiques. En réponse au refus d'autoriser la visite de Cleverly à Ein Samiya, le ministre britannique des Affaires étrangères a invité des représentants du village conce rné à le rencontrer à Ramallah, selon des médias.

84 Palestiniens de Masafer Yatta déplacés de force par l'occupation sioniste (ONU)

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a déclaré, mardi, que 13 familles palestiniennes ont été déplacées de force par l'entité sioniste de la région de Masafer Yatta au sud de la Cisjordanie occupée.

L'OCHA a précisé, dans un communiqué, que 13 familles palestiniennes totalisant 84 personnes, dont 44 enfants, ont été déplacées de la région de Masafer Yatta.

Le bureau a ajouté que 13 agglomérations de Masafer Yatta, situées dans le sud de la Cisjordanie, abritaient jusqu'à récemment 215 familles palestiniennes, dont environ 1 150 personnes.

Le bureau onusien a déclaré qu'au fil des années, et de plus en plus depuis mai 2022, les autorités sionistes "ont imposé des restrictions de mouvement, confisqué des biens, démoli des maisons et organisé un entraînement militaire à Masafer Yatta.

Ensemble, ces pratiques ont contribué à créer un environnement coercitif qui a poussé les résidents à partir". Le bureau a déclaré que la sévérité des restrictions de mouvement s'est accrue au cours des trois derniers mois.

Depuis mars 2023, l'un des centres de population de Masafer Yatta, Khirbet Bir al-Ad, a été vidé de ses habitants suite au déplacement des deux dernières familles.

Les membres des deux familles ont attribué la principale raison de leur départ à l'escalade de la violence des colons. Le Bureau a signalé que le transfert forcé de civils depuis ou à l'intérieur du territoire palestinien occupé est interdit par le droit international humanitaire. Les Nations Unies ont appelé enfin les autorités sionistes à "mettre un terme à toutes les mesures coercitives, notamment les restrictions de mouvement, les expulsions et démolitions planifiées et l'entraînement militaire dans les zones résidentielles".