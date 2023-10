Plus d'un million d'enfants et 31.000 enseignants n'ont pas pu retourner dans leurs salles de classe au Burkina Faso en raison de la violence et de l'insécurité, a indiqué le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF). Environ 6.100 écoles, soit au moins une école sur quatre, ont été fermées le premier jour de l'année scolaire, lundi, 2 octobre, a indiqué l'UNICEF.

"Le fait qu'autant d'enfants ne puissent toujours pas retourner à l'école en raison de la violence et de l'insécurité, et que tant d'écoles soient fermées, est très bouleversant", a déclaré John Agbor, représentant de l'UNICEF au Burkina Faso, dans le communiqué. Le Burkina Faso lutte pour contenir l'insécurité qui a tué des milliers de personnes et déplacé plus de deux millions de personnes dans le pays, dont plus de la moitié étaient des enfants.