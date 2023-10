Les éléments de la police de la 7ème Sûreté urbaine relevant de la Sûreté de wilaya de Khenchela ont arrêté 4 individus et saisi 800 grammes de poudre à canon (baroud) et 265 cartouches de calibre 7 et 16 mm, a-t-on appris mardi de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps constitué.

L’affaire a été enclenchée sur la base d’une plainte déposée par un citoyen auprès des éléments de la 7ème sûreté urbaine sur un acte de vol perpétré à l’intérieur de son domicile situé dans un quartier de la ville de Khenchela (une somme de 290.000 DA, une quantité de bijoux en or et du matériel électroménager ont été volés), selon la même source.

Aussitôt, les éléments de police ont déclenché des investigations qui ont donné lieu à l’arrestation de 4 individus et à la récupération d’une partie des objets volés qui étaient dissimulés dans une cave d’un bâtiment avec 800 grammes de baroud et 265 cartouches chargées et autres vides appartenant à un des suspects dont l’enquête a démontré qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêt, selon la même source.