Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a reçu, mardi au Palais du Gouvernement, le chef du Gouvernement tunisien, M. Ahmed Hachani, qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation, dans la cadre de la tenue de la 22e session de la Grande commission mixte de coopération algéro-tunisienne, prévue mercredi, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de leurs entretiens, "les deux parties ont mis en avant la profondeur des relations de fraternité et de solidarité qui lient les deux pays et les deux peuples frères et examiné l'état des relations algéro-tunisiennes", a précisé le communiqué. Les entretiens ont également permis aux deux parties de "passer en revue les voies et moyens de consolider la coopération bilatérale dans divers domaines, à la lumière des orientations des dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son frère, le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, visant à réaliser davantage de complémentarité stratégique et de développement solidaire et intégré", a ajouté la même source.

Dans ce cadre, le Premier ministre et le chef du Gouvernement tunisien ont réaffirmé leur "détermination à dynamiser la coopération bilatérale, à suivre les projets communs et à renforcer les échanges économiques, notamment à travers la coordination des politiques et l'évaluation régulière des différentes activités de coopération". La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, et du ministre des Transports, Youcef Cherfa, pour la partie algérienne, et du ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, M. Nabil Ammar, a conclu le communiqué.

Début des travaux de la 22e session de la Grande commission mixte algéro-tunisienne

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, et le chef du Gouvernement tunisien, M. Ahmed Hachani, ont coprésidé, mercredi à Alger, l'ouverture des travaux de la 22e session de la Grande commission mixte algéro-tunisienne. A l'entame des travaux, la parole a été donnée au ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, qui a présenté une synthèse des principaux résultats des travaux de la commission de suivi qu'il a coprésidés, mardi, avec son homologue tunisien, M. Nabil Ammar, dans le cadre de la préparation de la 22e session de la Grande commission mixte algéro-tunisienne.

A la lumière des résultats de ces travaux, M. Attaf a précisé que lacoopération entre l'Algérie et la Tunisie "a franchi des pas encourageants qu'il faut saluer", relevant les perspectives "prometteuses" des relations algéro-tunisiennes "privilégiées et enracinées" entre les deux peuples. Pour sa part, le ministre tunisien a souligné l'importance des résultats de la réunion préparatoire "au service des intérêts des deux pays et peuples", se félici tant du climat ayant empreint la rencontre. Il a également souligné l'importance de hisser les relations de coopération bilatérale à des niveaux supérieurs.

La reprise des réunions de la Grande commission mixte de coopération algéro-tunisienne reflète la volonté permanente des deux parties d'établir un partenariat stratégique solide mutuellement bénéfique. L'attachement des deux parties à renforcer leurs relations bilatérales s'est clairement illustré lors des visites échangées par les Présidents des deux pays, MM. Abdelmadjid Tebboune et Kaïs Saïed, qui ont affiché leur volonté de d évelopper davantage la coopération bilatérale au mieux des intérêts des deux pays. Pour rappel, le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, et le chef du Gouvernement tunisien, M. Ahmed Hachani, ont coprésidé, mardi, l'ouverture des travaux du Forum économique algéro-tunisien, au cours desquels ils ont souligné l'existence d'atouts pour un nouveau départ du partenariat bilatéral mutuellement bénéfique.

L'Algérie et la Tunisie aspirent à davantage de coopération bilatérale pour relever les défis du voisinage immédiat

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et son homologue tunisien, Nabil Ammar, ont affirmé, mardi à Alger, que les relations politiques entre les deux pays étaient "excellentes", appelant à identifier de nouveaux domaines de coopération bilatérale, notamment en matière économique, pour relever les défis induits par les foyers de tensions et les conflits dans le voisinage immédiat.

Les deux ministres coprésidaient l'ouverture des travaux de la session de la commission de suivi, tenue dans le cadre de la préparation de le 22e session de la Grande commission mixte de coopération algéro-tunisienne, prévue mercredi au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Attaf a affirmé que les travaux de la commission revêtaient un "caractère particulier" au regard des relations algéro-tunisiennes "enracinées dans toutes les étapes phares de l'histoire des deux pays et qui s'étendent aujourd'hui à tous les secteurs et domaines mutuellement béné fiques, vers un avenir prometteur avec davantage d'entente politique, de complémentarité économique et de cohésion sociale".

Ce caractère particulier "s'est clairement illustré à travers la dynamique sans précédent d'interactions et d'échanges entre nos deux pays ces trois dernières années, au cours desquelles les Présidents Abdelmadjid Tebboune et Kaïs Saïed ont conféré aux relations algéro-tunisiennes une dimension stratégique", a-t-il ajouté.

Le ministre a précisé à cet égard que les visites d'Etat échangées par le Président Tebboune et son homologue tunisien avaient "posé de nouveaux jalons et réalisé de précieux acquis sur la voie de la promotion des relations algéro-tunisiennes au plus hauts niveaux escomptés, en termes d'exploitation des opportunités de coopération et de partenariat disponibles et d'unification des efforts pour immuniser les deux pays et écarter les menaces induites par les développements actuels aux niveaux régional et international". M. Attaf s'est félicité des "nouveaux domaines de coopération identifiés entre les deux pays, notamment le développement des régions frontalières, l'exploration et la production d'hydrocarbures, la promotion d tourisme saharien et l'exploitation des ressources en eau souterraines communes", lesquels s'ajoutent, a-t-il dit, aux "doma ines classiques de coopération bilatérale".

Le ministre a en ce sens souligné que l'Algérie misait sur le Forum économique d'affaires, dont les travaux ont débuté mardi à Alger, pour jouer "un rôle axial et important en faveur de cette dynamique positive et de la vitalité renouvelée des relations économiques et commerciales entre les deux pays".

Sur le plan politique, M. Attaf s'est félicité de "la convergence des positions entre les deux pays empreintes de sagesse face aux développements effrénés dans notre environnement régional". "Des positions qui plaident pour le renforcement de la coordination bilatérale et la conjugaison des efforts face aux défis induits par la recrudescence des foyers de tensions, des crises et des conflits dans notre voisinage immédiat", a-t-il rappelé. Le ministre a également salué "les efforts des membres des délégations des deux pays dans le recensement des réalisations et l'identification des obstacles et des moyens de les surmonter, en sus de l'élaboration des textes juridiques qui seront soumis, jeudi, à l'appréciation et l'évaluation de la Grande commission mixte de coopération, sous la présidence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, et du chef du Gouvernement tunisien, Ahmed Hachani". M. Attaf s'est dit convaincu que "cette rencontre importante, qu i verra la participation de représentants d'une trentaine de secteurs ministériels, confortera les acquis des relations algéro-tunisiennes et confèrera une plus grande dynamique à la coopération bilatérale". Pour sa part, le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, M. Nabil Ammar, a affirmé que les relations entre l'Algérie et la Tunisie au niveau politique étaient "excellentes", insistant sur l'impératif de les renforcer sur le plan économique.

Cela "passe par le partenariat bilatéral et la création de richesse au service des intérêts des deux pays et peuples", a avancé le responsable tunisien. Selon lui, "il importe à cette étape (tenue de la Grande commission mixte de coopération algéro-tunisienne) d'insuffler un nouvel élan aux relations entre les deux pays", soulignant "l'importance de cette relation historique pour tout Tunisien". "Il faut montrer au monde que cette relation est solide et pérenne", a-t-il enchaîné, ne manquant pas de remercier l'Algérie pour son soutien à la Tunisie en cette "conjoncture difficile" que traverse l'économie tunisienne.