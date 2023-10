Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi, des directeurs et responsables de médias nationaux et écouté les préoccupations socioprofessionnelles de la corporation, saluant le rôle éminent des médias dans la défense de l'intérêt national, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce jour, des directeurs et responsables de médias nationaux et écouté les préoccupations socioprofessionnelles de la corporation, saluant le rôle éminent des médias dans la défense de l'intérêt national", lit-on dans le communiqué. Lors de cette rencontre, "le Président de la République s'est enquis des propositions des professionnels de la presse pour améliorer leurs performances et contribuer, de manière efficace, aux efforts nationaux consentis dans les différents domaines et secteurs", selon la même source.

Cette rencontre a, également, permis un débat profond sur "différentes questions nationales liées directement aux préoccupations des citoyens, ainsi que les questions régionales et internationales", conclut le communiqué.