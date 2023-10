Une dizaine d’artistes plasticiens locaux participent, le 3 et 4 octobre courant, à la manifestation "chantier des artistes plasticiens sur les lieux de mémoire" initiée par la direction de la culture et des arts de Médéa, a-t-on appris, mardi, auprès de cette structure. Cette manifestation est "une contribution du secteur de la culture pour la promotion et la préservation de la mémoire nationale au moyen d’expression artistique, en l’occurrence l’art plastique, pour perpétuer cette mémoire" , a fait savoir la directrice de la culture et des arts, Mme Samia Gaoua. Les participants auront à concevoir des œuvres inspirées de lieux chargés d’histoire, de sites qui ont une portée symbolique ou sur des évènements qui ont marqué l’histoire de la région du Titteri, a-t-elle expliqué.

Elle a précisé que le but de ce chantier artistique est de donner aux artistes plasticiens locaux l’opportunité de mettre leur talent et leur créativité au service de la préservation de la mémoire nationale.

Le chantier des artistes plasticiens va se dérouler au niveau des places publiques qui longent le boulevard de l’ALN qui traverse le centre-ville de Médéa offrant, ainsi, aux citoyens, en particulier les amoureux d’art plastique, l’occasion de voir ses artistes à l’œuvre et d’apprécier en même temps le travail qui sera accompli sur place, a souligné cette responsable.

L’organisation de cette manifestation ambitionnent également de créer une dynamique culturelle qui va inciter les artistes et les hommes de culture à être plus entreprenant et plus présent sur le terrain, en apportant, chacun dans son domaine, sa contribution à l’enrichissement de la culture locale, a-t-elle conclu.