La nouvelle Directrice de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy Pope,

a appelé lundi les pays d’accueil à reconnaître que les migrants, représentent exactement

ce dont leurs économies ont besoin pour prospérer, invitant les pays à garantir des "voies

légales et appropriées à la migration".

Lors de sa première rencontre en personne avec la presse à Genève, Mme Pope, a ainsi cherché à mettre en avant les avantages économiques de la migration pour les pays riches dont les populations vieillissent et dont la main-d’œuvre diminue.

"Lorsqu'on examine les économies qui ont connu un afflux important de migrants au fil des ans et qu’on regarde leurs performances ultérieures, on s’aperçoit que les gens ont tendance à être mieux lotis grâce à la migration, parce que cette dernière alimente l’innovation, l’offre de main-d’œuvre ou la rénovation et la revitalisation de communautés vieillissantes", a-t-elle indiqué, ajoutant que "dans l’ensemble, les migrations sont bénéfiques".

Pour Mme Pope, "les preuves des avantages de la migration ne manquent pas". A cet égard, elle note que les secteurs privés du mo nde entier, mais surtout d’Europe et d’Amérique du Nord, reconnaissent qu’ils ont désespérément besoin de l’immigration pour répondre aux besoins de leur propre marché du travail. La cheffe de l’OIM a réitéré l’approche de son organisation, en invitant les pays à garantir des "voies légales et appropriées à la migration".

D’autant que la migration n’est pas près de s’arrêter, a poursuivi Mme Pope, en raison de l’impact considérable des chocs climatiques, des conflits, des persécutions et d’autres influences déstabilisantes sur les communautés fragiles du monde entier.

En raison du changement climatique, des conflits, de l’incapacité à trouver un emploi ou un avenir dans son pays, ou de la violence dans les quartiers ou les communautés, de plus en plus de personnes cherchent à trouver une vie meilleure ailleurs dans le monde, a-t-elle rappelé.

Elue en mai dernier, l'américaine Amy E. Pope, a entamé dimanche, son mandat de cinq ans en tant que Première femme à devenir Directrice générale en 72 ans d’histoire de l’OIM.