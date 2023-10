La fête annuelle, Ouaâda du saint patron Sidi M’hamed Benaouda, qui se poursuit mardi dans cette commune éponyme (20 km au sud de Relizane), enregistre une foule de visiteurs venues

de différentes régions du pays et des membres de la communauté nationale résidant à l’étranger.

Les visiteurs affluent à cette fête annuelle, léguée de père en fils, où les visiteurs du mausolée de ce saint patron bénéficient de la générosité de la population de cette région, qui excellent à fournir le plat du couscous au niveau des tentes dressées à cette occasion. L’assistance profite des spectacles de fantasia, présentées par les centaines de cavaliers sur des chevaux arabes et barbes des wilayas de Aïn Defla, Mascara, Tiaret, Chlef, Mostaganem et Relizane, drainant une foule nombreuse.

L’arrivée à la commune de Sidi M'hamed Benaouda, lieu de cette grande manifestation de renommée nationale, dure une heure, en raison de la congestion du trafic avec des véhicules et des bus transportant un grand nombre de visiteurs. Cet événement traditionnel annuel est considéré comme une opportunité d'acheter certains produits exposés lors des activités commerciales organisées, tels que des vêtements traditionnels, des produits artisanaux, des bijoux, des gâteaux et autres friandises traditionnelles, ainsi que des fruits secs et autres. Une exposition spéciale a également été réservée à l’artisanat traditionnel, avec la participation d'une trentaine d'exposants de différentes wilayas, à l'initiative de la Direction de wilaya du Tourisme, ainsi que de la Chambre de l’artisanat et des métiers à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme.

Le deuxième jour de la manifestation, que les citoyens de la région revivent depuis quatre siècles, est le jour le plus important, car il est marqué par les 25 "archs" de la tribu "Flita", dressant la tente cousue avant la Ouaâda avec des morceaux de laine brute tissés, dont chaque morceau représente un "arch" de cette tribu.

Les "archs" de la tribu Flita s’affrontent pour déplacer la tente et l’installer, dans une ambiance joyeuse mêlée de bruits de coups de bâton et des you-you de femmes, en plus de la participation de groupes folkloriques. Pour rappel, le saint patron Sidi M’hamed Benaouda, dont la Ouaâda dure quatre jours, est M’hamed Yahia Benabdelaziz, appelé M’hamed Benaouda en référence à sa nourrisse Ouda.

Né en 972 de l’hégire aux environs de l’oued Mina, il est décé dé en 1034. Il fut un savant et créa la zaouïa d’enseignement et accueillait les pauvres, les passants et milita à côté des tribus des Medjaher au milieu du 16eme siècle à la célèbre bataille de Mazagran (Mostaganem), dans laquelle les occupants espagnols ont été vaincus.