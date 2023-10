Les marchés boursiers perdent du terrain mardi, face à des taux d'intérêt qui ne cessent de monter sur le marché obligataire pour atteindre des niveaux plus vus depuis plusieurs années et qui menacent l'économie.

En Europe, Paris a cédé 1,01%, finissant sous les 7.000 points pour la première fois depuis mars 2023, Francfort (-1,06%) est aussi tombée à un plus bas depuis mars, au moment où la crise bancaire a fait flancher les Bourses mondiales. Milan a perdu 1,32% et Londres 0,54%.

Les Bourses asiatiques ont aussi enregistré des pertes importantes plus tôt. Wall Street évolue dans le rouge depuis l'ouverture: le Dow Jones perdait 1,30%, le S&P 500 1,53% et le Nasdaq 1,86% vers 15H55 GMT.

Les investisseurs ont les yeux braqués sur le marché obligataire depuis que la Réserve fédérale (Fed) américaine a laissé entendre le 20 septembre que ses taux resteraient élevés plus longtemps qu'anticipé par les investisseurs. La publication de chiffres sur l'emploi américain n'a pas aidé à apaiser les craintes des investisseurs. En effet, le dernier rapport JOLTS du département du Travail, a montré que l e marché de l'emploi ne s'essouffle pas, cela veut dire que la Fed va continuer à se montrer restrictive, ont commenté des économistes. Les taux d'intérêt des dettes des Etats-Unis évoluent à des plus hauts depuis 2007, pour les échéances à deux, dix et trente ans. Vers 15H50 GMT, le rendement à dix ans était à 4,78%, contre 4,68% à la clôture lundi.

En Europe, le taux d'intérêt de la dette allemande à dix ans s'établissait à 2,96% contre 2,92% lundi, au plus haut depuis juillet 2011.