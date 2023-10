Les chercheurs et universitaires participant au colloque international sur le développement du système pédagogique de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, organisé mardi à Constantine, ont appelé à "l’impérative adaptation des formations universitaires aux exigences modernes du monde de l’emploi".

Les intervenants durant la rencontre tenue à l’auditorium de l’université Frères Mentouri Constantine-1 ont préconisé pour cela l’ouverture de nouvelles filières sanctionnées par des diplômes professionnels favorisant le recrutement direct de leurs titulaires. Les conférenciers représentant plusieurs universités algériennes, ainsi que d’autre de France, de Suisse, du Cameroun, du Canada et de la Tunisie ont relevé que le développement du marché de l’emploi a fait émerger de nouveaux métiers révélant un manque de compétences aptes pour ces métiers et rendant nécessaire la création de formations professionnalisantes compatibles avec les besoins nouveaux du marché de l’emploi.

Pour la présidente du colloque, Dr. Zineb Haroun de l’université Consta ntine 1, la rencontre vise à débattre les enjeux et entraves au développement du système pédagogique universitaire et les mécanismes d’ouverture de formations universitaires professionnelles en Algérie notamment pour les étudiants des langues qui peuvent se spécialiser dans les domaines du tourisme, l’administration et la traduction au lieu de se confiner dans l’enseignement.

Elle a également relevé l’écart entre les formations assurées par les universités et les réalités économiques à l’origine de l’accroissement du chômage des étudiants diplômés, estimant que la généralisation de l’expérience du master professionnel aux universités consolidera l’économie nationale et générera des emplois de qualité. Pour le chargé de la formation des formateurs à l’Ecole normale supérieure (ENS) de Sétif, Salah Arar, les évolutions récentes dans le monde et la diffusion de la numérisation et de l’intelligence artificielle imposent de réviser les cursus des formations et les programmes afin d’améliorer la qualité de la formation universitaire.

Dans son intervention sur le transfert de l’expérience de professionnalisation des formations universitaires, Pr. Christophe Gremion de la Haute école fédérale en formation professionnelle de Lausanne (Suisse), a indiqué que la création de formations professionnalisant es exige d’abord l’analyse des besoins du marché national, l’établissement d’un référentiel de métiers adapté à ces besoins par une instance pluridisciplinaire puis l’élaboration des programmes adéquats.

Ce colloque organisé en mode présentiel et par visioconférence est initié par la faculté des lettres et des langues en coordination avec l’Ecole normale supérieure (ENS) de Constantine.