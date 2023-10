Des projets de nouveaux établissements hospitaliers appelés à garantir une meilleure prise en charge des malades seront lancés prochainement en travaux à Médéa, a-t-on appris, dimanche, auprès des services de la wilaya. Il s’agit, selon ces mêmes services, de projets de construction de quatre hôpitaux, dont deux d’une capacité de 120 lits qui seront implantés à Berrouaghia et Ksar-El-Boukhari qui vont contribuer à désengorger les établissements hospitaliers qui existent dans ces deux importantes agglomérations urbaines de Médéa.

Les deux autres projets portent sur la réalisation d’un hôpital tête et cou (ORL et Cervico Faciale), d’une capacité de 60 lits, et un établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie dans la commune de Médéa, a-t-on ajouté. L’opération de choix de terrain pour l’implantation de ces quatre établissements hospitaliers a été finalisée, reste le lancement des procédures d’affectation qui devraient intervenir dans les tous prochains jours, a-t-on fait savoir de même source.

Les mêmes services indiquent, d’autre part, que les travaux de réalisation d’un centre anti cancer, lo calisé à Ouzera, à l’est de Médéa, lancés en 2022, affichent un taux d’avancement estimé à 75% et des instructions fermes ont été données par le wali, Djahid Mous, lors d’un récent déplacement sur le site pour accélérer le rythme d’exécution des travaux et livrer le projet en question dans les meilleurs délais, a-t-on précisé.