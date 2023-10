Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu lundi le Directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), Fernando Arias, qui effectue une visite en Algérie.

Dans une déclaration à la presse au sortir de l'audience que lui a accordée Ahmed Attaf, M. Arias a indiqué que l'Algérie était un pays "actif" dans le domaine du désarmement. "Nous avons travaillé pendant 26 ans pour la destruction de toutes les armes chimiques déclarées dans le monde (et) terminer cette grande tâche cette année. 70.000 tonnes des plus dangereux poisons dans le monde ont été détruits sous la supervision de l'organisation, grâce au soutien des 193 Etats membres, dont l'Algérie qui est un pays actif et positif dans le domaine du désarmement", a-t-il souligné. Le patron de l'OIAC a également indiqué avoir eu l'opportunité de discuter avec M. Attaf de façon "très ouverte et très amicale".

A ce titre, il a fait état d'une convergence des points de vue concernant le besoin "de travailler ensemble pour garantir la paix et la séc urité dans le monde". Enfin, Fernando Arias a dit espérer que l'Algérie continuera à avoir un rôle positif au sein de l'OIAC "pour affronter les grands défis auxquels nous devons faire face".