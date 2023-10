Trois étudiants algériens ont réussi à développer un système permettant la détection

et la collecte des déchets, notamment flottants, dans les milieux marins à l'aide de

l'intelligence artificielle, indique dimanche un communiqué de l'Université des sciences

et de la technologie, Houari Boumediene, (USTHB).

Ce projet de startup dénommé "Litterflow" propose un service de détection et de collecte des déchets flottants au niveau des zones portuaires, ainsi que d'autres surfaces d'eau (plages, barrages, lacs), explique la même source, soulignant que ce système propose une détection de ces objets (déchets) flottants en temps-réel par caméra à l'aide de l'intelligence artificielle.

"Litterflow" a été développé par Ahmed Ainouche, étudiant en Master de géosciences marines et ingénierie côtière à la Faculté des sciences de la terre, de la géographie et de l'aménagement du territoire de l'USTHB, avec la participation de deux étudiants de l'Ecole nationale supérieure d'informatique (ESI), Bilal Arab et Marwa Rayen Zahzam, en l'occurrence.

En parall èle, ce projet, encadré par l'enseignant-chercheur de l'USTHB, Dr. Chawki Zerrouki, offre une application gratuite qui permet aux utilisateurs de signaler tous les déchets flottants, explique le communiqué, ajoutant que les photos prises seront automatiquement géo-localisées via l'application, permettant, ainsi, au grand public de contribuer à la préservation du littoral et des écosystèmes aquatiques. L'objectif principal de "Litterflow" est d'établir "une référence sur le marché algérien en matière de détection et de collecte des déchets flottants, en proposant des services de qualité et une efficacité pour la préservation de l'environnement marin", souligne l'USTHB.

Intitulé "Système Intelligent de dépollution des eaux de surfaces et des fonds marins à profondeurs modérées", ce projet a été présenté par son initiateur, Ahmed Ainouche, le mercredi 27 septembre 2023 à l'USTHB devant un jury de soutenance des projets innovants entrant dans le cadre de l'arrêté ministériel 1275, précise l'université.

L'application test de ce projet a également été lancée au Port de Tamenfoust (Alger), le samedi 30 septembre, dans le cadre de l'opération "Ports propres", a fait savoir le communiqué.

L'USTHB a, par ailleurs, noté que cette nouvelle réalisation dans le domaine des déchets marins vient consolider la démarche "Innovation-valorisation-création de la richesse", adoptée par l'Université pour la valorisation des projets innovants, dans divers domaines technologiques, et sa lancée ascendante dans la collaboration avec le monde socio-économique.