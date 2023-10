La rétention d'eau concerne 1 femme sur 2. Même si elle est bénigne, elle peut être gênante. Un certain nombre d'aliments peuvent réduire la rétention d'eau.

Œdèmes des jambes, des pieds, du ventre, des doigts des mains, voire gonflement généralisé du corps avec augmentation du poids... Ces symptômes sont ceux de la rétention d'eau et concernent de nombreuses femmes. A quoi est due la rétention d'eau ? L'eau éliminée par la sueur, les urines et les selles est insuffisante par rapport à l'eau absorbée. Les causes les plus fréquentes peuvent être un problème de circulation sanguine, de circulation lymphatique, de fluctuation hormonale, de fonctionnement rénal. La prise de certains médicaments comme des anti-inflammatoires et les anti-hypertenseurs peut également jouer un rôle

L'alimentation, remède naturel contre la rétention d'eau

Pour lutter contre la rétention d'eau il convient d'abord de diminuer la consommation de sel et de supprimer des aliments qui favorisent cette rétention : sucres industriels, graisses, et notamment les graisses saturées comme le beurre, les sauces, les mayonnaises, les charcuteries et les viandes grasses.

Mais dans l'assiette, ce sont les fruits et les légumes qui se révèlent les plus intéressants car ils apportent de l'eau et des minéraux (et notamment du potassium) qui aident à éliminer, et des composés antioxydants qui protègent les vaisseaux et favorisent la bonne circulation des liquides dans l'organisme. Choisissez des aliments diurétiques comme l'asperge, le céleri, la pêche, le melon, l'ananas... Ces aliments drainants vont permettre d'éliminer avec plus d'efficacité l'eau en excès dans l'organisme.

Choisissez aussi les aliments riches en potassium, un oligo-élément qui a une action sur l'élimination urinaire de sodium et d'eau, proche de celles des diurétiques ou en raison de la présence d'autres substances qui favorisent l'élimination rénale, comme le fructosane ou l'asparagine, ou qui ont une action anti-œdème comme la broméline.

Une journée de menus anti-rétention d'eau

On fait la chasse au sel et on profite des légumes riches en eau et en potassium diurétique pour favoriser l'élimination.

>> Au petit-déjeuner

Thé vert

Jus vert : concombre, épinards, raisin

Pain aux noix

2 carrés de chocolat noir fondu

>> Au déjeuner

Salade de fenouil

Riz sauté aux crevettes et pois gourmands

Faisselle aux fraises

>> Au dîner

Asperges blanches

Brouillade d'œufs aux shiitakés

Pastèque

En plus d'une alimentation adaptée, pour retrouver un peu de légèreté, optez pour les plantes drainantes (queue de cerise, orthosiphon, piloselle), que vous associerez avec des plantes qui favorisent la circulation comme l'hamamélis, le marron d'Inde et la vigne rouge.

1/9 - Le concombre

Sa très grande richesse en eau (96%) confère au concombre des vertus diurétiques. Comme il est très peu calorique (10kcal au 100g) on peut en consommer très souvent ! Contre les jambes lourdes, préparez-vous un smoothie drainant en mixant concombre, fenouil et céleri. Découvrez ici 9 façons de préparer le concombre.

2/9 - Le melon

Le melon est riche en sels minéraux, en potassium et en calcium. Il a des vertus diurétiques qui en font un bon allié contre la rétention d'eau. Comme il est très peu calorique (34kcal au 100g) et qu'il accentue la sensation de satiété, il est d'autant plus conseillé d'en consommer lorsque c'est la saison. Découvrez ici 10 recettes express avec du melon.

3/9 - L'ananas

Ce fruit est le fruit anti-œdèmes par excellence. Il contient une enzyme, la broméline, qui a une action anti-inflammatoire et anti-œdémateuse. Attention, la broméline ne se trouve que dans les ananas frais, pas dans ceux en conserve !

4/9 - L'artichaut

Son apport intéressant en potassium lui confère un effet diurétique qui aide à éliminer l'eau retenue dans l'organisme. Son effet anti rétention d'eau est également dû à la présence d'inuline, un sucre de la famille des fructanes.

5/9 - L'asperge

L'asperge est un excellent diurétique grâce à la présence de plusieurs substances comme le fructosane (un glucide) et l'asparagine (un acide aminé) qui stimulent l'élimination rénale. Elle bénéficie aussi d'une concentration élevée en potassium qui permet de favoriser l'élimination de l'eau en excès dans les tissus. Découvrez ici 15 recettes avec des asperges

6/9 - Les carottes

Les carottes sont des légumes ayant une forte teneur en potassium (320 mg potassium pour 100 g). C'est cette importante quantité de potassium qui leur permet d'être efficace sur la rétention d'eau. Privilégiez les carottes crues qui contiennent plus de potassium que les carottes cuites à l'eau. Découvrez ici 15 recettes aux carottes pour faire le plein de potassium.

7/9 - Les brocolis

Les brocolis sont des légumes diététiques grâce à leur haute teneur en potassium (316mg pour 100g) qui agit sur l'élimination de l'eau. A savoir : les brocolis bouillis contiennent plus de potassium que les brocolis crus alors que c'est le contraire pour les carottes. Découvrez ici 6 recettes avec des brocolis

8/9 - Le céleri

Voilà encore un légume diurétique. Sa haute teneur en potassium (260 mg pour 100 g), contrebalance sa teneur en sodium (80 mg pour 100 g), ce qui permet de stimuler l'élimination rénale.

9/9 - Les choux

Les choux sont aussi des diurétiques naturels. Le meilleur choix ? Les petits choux de Bruxelles particulièrement riches en potassium (389 mn pour 100g) qui agit sur l'élimination de l'eau par le biais de mécanismes complexes au niveau des reins.