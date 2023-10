L’USM Alger a fait l'essentiel face au FUS de Rabat en se qualifiant pour la phase de groupes de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF), dimanche soir au stade du complexe sportif Miloud-Hadefi d’Oran.

Au match retour du deuxième tour préliminaire de la coupe de la CAF terminé sur un score nul zéro à zéro (0/0), les Rouge et Noir, motivés par le nul du match aller à Rabat (1-1), n'ont pas tenté grande chose, semble-t-il, à cause d'un cumul de fatigue. Toutefois, ils se sont créés quelques occasions de scorer en première période de jeu, les plus notables à la 29e minute par Mebarek et la 45e par Radouani. Un nul vierge leur suffisait pour passer à la phase de groupes.

En seconde période, les protégés de Abdelhak Benchikha ont axé leur jeu sur les contres notamment à travers les deux virevoltants Bousseliou et Belkacemi, laissant l'initiative aux joueurs du FUS de Rabat, de faire le jeu et qui ont failli marquer à deux fois à la 53e et 55e minute. Pour la suite, le jeu s'est concentré au milieu du terrain ponctué par de timides tentatives de part et d'autre jusqu'au sifflet final de l’arbitre tunisien Sadek Salmi assisté de ses deux compatriotes Rami Melloulchi et Youssef Jemai.