Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a appelé

à des efforts concertés pour parvenir à l'autonomie en matière de fabrication de produits

de santé en Afrique.

Le CDC Afrique, l'agence de santé spécialisée de l'Union africaine, a lancé cet appel après que la compagnie Revital Healthcare EPZ est devenue la première entreprise africaine à obtenir une pré qualification auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la production de seringues autobloquantes à activation précoce.

"Conformément à sa vision d'un nouvel ordre de la santé publique, le CDC Afrique s'engage à renforcer les capacités de fabrication locales sur le continent", a indiqué le CDC dans un communiqué publié vendredi soir.

L'agence a souligné sa détermination à promouvoir l'excellence locale afin d'améliorer les prestations de santé et de garantir la disponibilité des produits médicaux essentiels sur le continent. Au total, huit fabricants dans le monde ont obtenu une pré qualification de l'OMS pour des seringues autobloquantes, mais Revital Healthcare EPZ est le premier et le seul pr oducteur africain à en faire partie, a indiqué le CDC Afrique.

L'entreprise est désormais prête à produire plus de 300 millions de seringues autobloquantes par an, ce qui contribuera à sécuriser l'approvisionnement du continent africain en équipements médicaux essentiels.

La réussite de l'entreprise "illustre le potentiel d'innovation et les prouesses industrielles de l'Afrique, et atteste de notre engagement collectif à construire un écosystème de soins résilient et autosuffisant", a ajouté le CDC Afrique.