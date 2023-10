La nécessité de conjuguer les efforts des différents acteurs et instances dans la lutte contre la toxicomanie a été soulignée par les participants lors de la 12eme édition du Colloque national de l’école coranique "Malek Ben-Aness", tenue dimanche à la Maison de la culture "Mohamed Chibani" d’Adrar dans le cadre de la célébration du Mawlid Ennabaoui.

Dans son intervention, l’imam Mohamed Mehdi Ghitaoui a souligné que "le choix du thème pour cette édition découle de l’évaluation des dangers de la toxicomanie guettant les différentes couches de la société, notamment les jeunes et les enfants".

La participation des secteurs de la Justice, de l’Education nationale, de la Jeunesse et des sports et des Affaires religieuses ainsi que des cadres de la Sûreté "tend à asseoir une vision commune et établir des alternatifs plus efficients pour faire face à ce dangereux phénomène à l’ère des défis et mutations conjoncturels", a indiqué l’Imam Mohamed Mehdi Ghitaoui.

Placée cette année sous le signe "la toxicomanie, réalité et défi", cette rencontre a été mise à profit par les participants pour faire u n état des lieux du fléau de la toxicomanie à l'échelle locale, voire nationale.

Rendant un vibrant hommage aux corps de sécurité pour leurs efforts inlassables pour la protection de la société et de l’économie nationale, le procureur de la République près le Tribunal d’Adrar, Rabie Berragouba, a affirmé que "le législateur algérien a promulgué une batterie de lois en tenant compte le volet préventif et coercitif pour faire face à la toxicomanie".

Intervenant lors de l'ouverture des travaux de ce colloque, le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a souligné que "la lutte contre ce fléau requiert la conjugaison des efforts entre les institutions de l’Etat et la société.

Le programme de cette rencontre a permis de passer en revue une série de thèmes inhérents aux "mécanismes réglementaires de lutte contre la toxicomanie en milieu universitaire", "le danger du fléau en milieu scolaire", "la mission des établissements de jeunes dans la prévention et la sensibilisation contre les stupéfiants et leurs dangers sur la santé humaine", en plus de la présentation des efforts des corps constitués dans la lutte et la prévention contre la toxicomanie".