L'association "El Badr" d'aide aux malades atteints du cancer, organise du 1er au 31

octobre en cours, la 12e campagne de sensibilisation sur le dépistage et la prévention

du cancer du sein à l'occasion de la célébration du mois d'"Octobre rose",

indique dimanche un communiqué de cette association.

"Octobre rose 2023" connaîtra, selon la même source, de "multiples activités, notamment des campagnes de communication, de sensibilisation, d'information et de mobilisation sur l'importance du dépistage précoce, à travers les médias, des conférences et des actions de proximité", note la même source.

Il s'agit également de faire "un conventionnement des centres d'imagerie médicale pour des mammographies à tarifs réduits et bien d'autres initiatives", ajoute le communiqué.

L'association "El Badr" rappelle, par ailleurs, qu'avec "près de 12000 nouveaux cas par an en Algérie, le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes, d'où l'importance de la prévention et du dépistage précoce".

Caravanes médicales de sensibilisation à Blida

Des caravanes médicales sillonneront les régions reculées de Blida pour sensibiliser sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein, au titre d’un programme spécial fixé par la direction de la Santé de la wilaya, à l’occasion du mois d'Octobre rose, a-t-on appris, samedi, auprès de cette dernière.

"Les caravanes de sensibilisation sillonneront les zones rurales et reculées de la wilaya, tout au long du mois d'octobre prochain, dans le cadre d’un programme élaboré par la direction de la santé, en coordination avec l'association +El-Fedjr+ d’aide aux malades du cancer", a indiqué le responsable local du secteur, Chérif Tahi, en marge d'une Journée d'étude sur la prévention du cancer du sein.

Cette action est animée par des femmes médecins spécialisées en obstétrique et gynécologie et des sages-femmes, qui procéderont, à l’occasion, à un examen préliminaire des femmes relevant de la tranche d'âge sujette au risque du cancer du sein (plus de 40 ans), dans le but de les orienter vers des centres de radiologie pour réaliser une mammographie, a expliqué le même responsable.

"Il s’agira, égalem ent, de sensibiliser les femmes sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein afin de relever le taux de rétablissement d'une part, et d’autre part éviter la mastectomie (ablation du sein) en cas d’atteinte", a-t-il ajouté.

Des portes ouvertes sur cette maladie seront, par ailleurs, organisées, à la même période, au niveau de différents centres de santé de la wilaya, afin d’informer les femmes sur les méthodes d’autopalpation mammaire, parallèlement au dépistage précoce de la maladie, chez des spécialistes, une fois tous les deux ans pour les femmes de plus de 40 ans, notamment, a insisté le directeur de la santé.

Chaque année à cette période de l’année, mois d’octobre, l'association "El-Fedjr" lance son programme de prévention pour sensibiliser les femmes sur la nécessité du dépistage précoce du cancer du sein, et partant relever leur chance de guérison, en cas d’atteinte, a fait savoir son président, Hadj Mekrachi, soulignant la concentration des campagnes de sensibilisation en la matière au niveau des grandes surfaces commerciales et autres sites connus pour leur fréquentation féminine.

A noter la signature par cette association d’une nouvelle convention avec un centre de radiologie privé, en vue de la réduction des frais de la mammographie, portant ainsi à trois le nombre de cen tres de radiologie conventionnés avec l’association "El-Fedjr", visant à encourager le plus grand nombre possible de femmes ciblées.

Abritée par l’établissement hospitalier spécialisé dans la greffe d'organes et de tissus, cette Journée d'étude a vu l’animation d’une série de communications sur le cancer du sein, classé en tète de liste des cancers diagnostiqués chez les femmes tant à l’échelle mondiale, qu’en Algérie.