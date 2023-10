Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, d'augmenter le montant de la bourse universitaire à 2.000 DA par mois, une décision devant entrer en vigueur à partir du mois d'octobre en cours, selon un communiqué du Conseil des ministres.

Concernant l'évaluation de la rentrée universitaire 2023-2024, le président de la République "a ordonné d'augmenter le montant de la bourse universitaire à 2.000 DA par mois au lieu de 1.300 DA/mois. La décision de Monsieur le Président entrera en vigueur à partir du mois d'octobre en cours, en attendant l'élaboration d'une nouvelle conception globale sur le système des œuvres universitaires en Algérie", précise le communiqué.

Dans le même sillage, M. Tebboune "a salué le saut qualitatif dans le secteur de l'enseignement supérieur, notamment en ce qui concerne sa contribution au renforcement de la production nationale", chargeant le ministre du secteur de transmettre ses "remerciements à toute la communauté de l'Enseignement supérieur etde la Recherche scientifique". Il l'a également instruit de "créer des connexions entre les universités algériennes et leurs homologues à l'étranger à travers des jumelages, l'objectif étant de développer les efforts et les conceptions dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur". Concernant l'évaluation de la rentrée scolaire 2023-2024, le président de la République a enjoint au Gouvernement "d'achever, dans un délai de deux semaines au plus tard, l'équipement des écoles, réaménagées ou nouvelles, en coordination avec les walis de la République". Il a en outre instruit à l'effet de "prendre en charge toutes les préoccupations des parents d'élèves, mêmes les plus simples, en ce qui concerne la scolarisation de leurs enfants, en fournissant immédiatement les solutions nécessaires", conclut la même source.