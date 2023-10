Le mois de septembre 2023 a été le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés en Belgique, en 1833, avec plusieurs records de température battus, a annoncé dimanche l'Institut royal météorologique (IRM).

Septembre a également été "particulièrement ensoleillé", avec peu de journées de précipitations, ajoute l'Institut.

La température moyenne a été de 18,8 C (la normale est de 15,2 C), battant le précédent record (18,4 C), datant de 2006, selon les mesures effectuées depuis 1833.

L'IRM a également enregistré six jours de grande chaleur, soit une température maximale supérieure ou égale à 30 C, le triple du record précédent (deux jours en 1906, 1911, 1919, 1949 et 2020). Plusieurs pays dans le reste de l'Europe, dont la France et l'Allemagne, ont également battu des records de chaleur en septembre.

Ces observations rejoignent celles de toute la planète, en route pour battre en 2023 le record annuel de température.

Après avoir déjà enregistré le trimestre le plus chaud de l'Histoire lors de l'été boréal (juin-juillet-août), le monde constate les effets du changement climatique causé par l'humanité et renf orcé ces derniers mois par le retour, au-dessus du Pacifique, du phénomène cyclique El Nino, synonyme de réchauffement supplémentaire.