La Caisse de Garantie des Crédits d’Investissements (CGCI-Pme) a lancé dimanche une plateforme numérique permettant aux banques d’accéder au service de numérisation des souscriptions à la garantie et aux prestations d’indemnisation, a indiqué la CGCI-Pme dans un communiqué.

Selon la CGCI, les premiers essais de la plateforme, mise en ligne ce dimanche, ont débuté en juin dernier. Elle donne désormais la possibilité aux banques d’accéder au service de numérisation de tous les processus de souscription à la garantie et aux prestations d’indemnisation.

Cette plateforme numérique offre "de multiples avantages" aux banques partenaires, fait savoir la caisse de garantie, tels que la numérisation des supports constituant les dossiers habituels de souscription à la garantie et à l’indemnisation permettant "un gain significatif de temps, une sécurité renforcée des données, une fiabilité accrue et la possibilité d’un suivi en temps réel de l'état d'avancement du traitement des dossiers". De plus, grâce à cette plateforme numérique, les banques partenaires peu vent soumettre leurs demandes de garantie en ligne, "éliminant ainsi la nécessité de déplacements et de procédures papier longues et fastidieuses" A travers cette plateforme, la protection des informations sensibles de ses partenaires est assurée, affirme la CGCI-PME, ajoutant que la conformité et la validation des processus ont été effectuées en collaboration avec ses partenaires. A travers cette nouvelle plateforme, les banques partenaires disposent également d’un accès en temps réel à l'état d'avancement du traitement de leurs dossiers "offrant ainsi une visibilité totale et une gestion plus efficace de leurs opérations".

"Dans le cadre de l’amélioration et de la modernisation des services des banques et des institutions financières à travers le développement des NTIC, la CGCI-PME, soucieuse d’inscrire sa trajectoire dans une démarche qualité, a développé et mis en ligne sa plateforme numérique spécialement dédiée à ses partenaires banques", fait savoir la même source. "La CGCI-PME s'engage à continuer d'innover pour s’adapter aux besoins et aux exigences du secteur financier et offrir à ses partenaires "des solutions toujours plus efficaces", assure le directeur général de la CGCI-PME, Samir Medjkane, cité dans le communiqué.