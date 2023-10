Deux nouveaux ouvrages intitulés "Quelque chose en moi refuse de pardonner", d’Amina Berkane, et "Amour au temps de la mort", d’Abdeslam Berrehaïl, ont été présentés, dimanche, dans le hall de la bibliothèque principale de Khenchela. L’auteure du premier livre, publié chez Dar-El Maher (62 pages), "Quelque chose en moi refuse de pardonner", a expliqué avoir voulu "prodiguer, par fragments, des conseils à ceux qui sont enclins à pardonner".

Ceux-là, "je les exhorte à ne pardonner qu’aux bonnes personnes et à laisser les autres avec leur conscience...". Cette jeune écrivaine a déclaré qu’il s’agit-là de son deuxième livre qui accompagnera son premier ouvrage, "La déception de Mars", au Salon international du livre d’Alger (Sila) prévu du 25 octobre au 4 novembre 2023.

Elle a également affirmé qu’elle préparait un nouvel ouvrage qui aura pour titre "Je brillerai à nouveau", ainsi que d’autres œuvres qui sont, pour le moment, a-t-elle précisé, "à l’état de projets". Le second livre présenté dimanche porte le titre "Amour au temps de la mort". Son auteur, Abdeslam Berrehaïl, indique que l’histoire qu’il n arre dans ce roman de 115 pages, remonte à la période de la Covid-19. Les personnages, dit-il, "vivent des jours sombres, tiraillés entre le besoin de vivre et d’aimer et la peur de la mort que la pandémie fait planer sur leur tête, comme une épée de Damoclès". Ces deux publications ont été présentées dans le cadre du Forum du livre inauguré, dimanche, par le directeur de la Culture et des arts de la wilaya de Khenchela, Mohamed Alouani, qui était accompagné du directeur de la bibliothèque principale, Hicham Chibane. Le directeur de la Culture a souligné, à cette occasion, l’importance du forum dans la promotion de la lecture et l’encouragement des jeunes auteurs, tout en promouvant leurs œuvres.

Pour sa part, Hicham Chibane, directeur de la bibliothèque, a appelé "les écrivains locaux et même ceux qui résident en dehors de la wilaya, à participer à ce forum bimensuel qui leur permet de promouvoir leurs livres et d’organiser des ventes-dédicaces qui ne peuvent que servir leurs créations".

Le forum du livre donnera lieu à des expositions d’ouvrages dans le hall de la bibliothèque principale, ainsi qu’à la programmation de lectures publiques de nouvelles œuvres, qu’il s’agisse de romans ou de recueils de poésie, a souligné M. Chibane, ajoutant que les écoliers "y trouveront également leur bonheur en participant à des concours spécialement conçus pour eux".