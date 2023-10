Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga a présidé, dimanche à Alger, une réunion d'évaluation et d'orientation qui a regroupé les directeurs de l'administration centrale et des établissements sous tutelle, pour examiner la mise en œuvre des programmes et des activités du secteur au titre de l'exercice 2022-2023, ainsi que les perspectives du calendrier des activités au titre de l'exercice 2024.

A cette occasion, le ministre a "indiqué que cette rencontre "s'inscrit dans le cadre de la tradition du secteur qui permet de suivre et d'évaluer le travail accompli, en exécution du plan d'action du gouvernement pour concrétiser le programme du Président de la République, dans ses deux volets liés à la protection sociale des moudjahidine et des ayants droit et à la protection du patrimoine historique et culturel, d'autant que cette dernière année a coïncidé avec la célébration de l'année du soixantenaire de la fête de l'Indépendance, qui revêt une importance particulière en tant que trait d'union entre les exploits de la Guerr e de libération et les étapes d'édification de l'Etat algérien qui s'en suivirent".

Pour M. Rebiga, la réussite de ces festivités procède "de l'intérêt particulier accordé par le Président de la République, et du suivi personnel du Premier ministre, président de la commission de supervision des festivités de cet événement historique dont l'ouverture a été marquée par un défilé militaire de l'Armée nationale populaire (ANP), un défilé unique en Algérie depuis l'indépendance".

Ces festivités ont été également marquées par "l'adoption de nouvelles approches visant à impliquer les jeunes à travers de nouvelles méthodes qui cadrent avec leurs ambitions et leurs espérances mais aussi avec les opportunités offertes par les nouvelles technologies et la révolution numérique", a-t-il dit relevant que le plan d'action au titre de cet exercice "a connu des activités intenses visant notamment à transmettre le message historique aux générations futures et à mettre en valeur la dimension universelle et humaine de la Guerre de libération nationale".

Il a évoqué, à ce propos, certaines réalisations telles que des stèles commémoratives et des fresques dédiées au soixantenaire de l'indépendance dans toutes les wilayas du pays, outre l'organisation d'activités artistiques, de pièces de théâtre, d'opéras et de caravanes historiques pour les jeunes.

Dans le domaine de la documentation audiovisuelle, 18 œuvres ont été réalisées (documentaires, films d'animation en 3D, séries documentaires et vidéo-clips de chansons patriotiques), a précisé M. Rebiga, soulignant que le secteur "a fini la réalisation du film sur le chahid Larbi Ben M'hidi, qui sera présenté en avant-première dans les prochains jours, ainsi que le film sur le chahid Zighoud Youcef, qui sera diffusé à l'occasion du 69e anniversaire de la Guerre de libération, en attendant les films "Si El-Houas" et "Bouguerra" actuellement en cours de réalisation.

Concernant l'utilisation du numérique dans la préservation de la mémoire, le ministre a affirmé que son secteur avait lancé la plateforme numérique historique "Djazair El-Majd", et l'application mobile "History of Algeria 1830-1962".

Lors de l'année écoulée, et pour intensifier les activités scientifiques historiques, "cinq grands colloques internationaux, 9 nationaux et 27 conférences historiques ont été organisés". Dans le cadre des efforts de documentation des œuvres historiques et de soutien aux chercheurs, aux enseignants universitaires et aux étudiants, M. Rebiga a révélé que "plus de 150 ouvrages d'histoire ont été imprimés, ainsi que 20 ouvrages de la collection "Amdjad el Djaza ïr" et 10 exemplaires du guide du Musée national du moudjahid en braille avec des images tactiles (en 3D)".

Cette cérémonie annuelle a également vu la célébration de 4 676 événements aux niveaux national et local et la distinction de 5000 Moujahidine et Moudjahidate, veuves de chouhada et ayants droit", ajoute le ministre soulignant que son secteur " demeure un partenaire essentiel dans le traitement des dossiers de la mémoire conformément aux mécanismes fixés par l'accord d'Alger pour un partenariat renouvelable entre l'Algérie et la France, en coordination avec la Commission mixte algéro-française pour l'Histoire.

Concernant la protection sociale et sanitaire des moudjahidine et des ayants droit, le ministre a souligné que son secteur tend à assurer les soins nécessaires et la prise en charge totale à cette catégorie et à mobiliser tous les moyens matériels et humains en vue de développer les structures et annexes sous tutelle.

A l'issue de son allocution, le ministre a exhorté les cadres de son secteur à "poursuivre le travail avec plus de dynamisme en prévision du 70e anniversaire de la Guerre de libération qui marquera l'année 2024 à travers l'élaboration de programmes à la hauteur de la glorieuse Révolution de novembre". Dans cette optique, 7 ateliers se pencheront dimanche e t lundi, sur les divers aspects de la gestion et de l'animation du secteur en vue de sortir avec des recommandations et des propositions à même d'enrichir la feuille de route du secteur selon une vision prospective permettant de réaliser les objectifs tracés et de concrétiser les 54 engagements du président de la République en matière de protection des moudjahidine et des ayants droit, et de préservation de la mémoire nationale.