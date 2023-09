Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche a procédé, mardi lors d'une

visite à Alger, à l'inauguration deux nouveaux hôtels d'une capacité de plus de 400 lits, relevant du

secteur privé, et qui vont assurer plus de 300 emplois.

Il s'agit de l'hôtel "Africana", classé 5 étoiles, situé à Ain Benian, et de l'hôtel "Ad Hotels", classé 4

étoiles, sis à Bir Mourad Raïs.

Accompagné du wali d'Alger, Abdennour Rabhi et de nombre de cadres du secteur, M. Didouche a

fait savoir, que cette réalisation s'inscrivait dans le cadre de la politique de l'Etat visant à

"encourager l'investissement touristique et à assurer des structures d'hébergement conformes aux

normes du secteur touristique".

Le ministre a également indiqué que ces deux hôtels "contribueront à la promotion du tourisme

urbain et du tourisme d'affaires", précisant que les tarifs "seront soumis aux lois du marché en

fonction de l'offre et de la demande".

Se rendant, par ailleurs, dans un atelier de céramique au niveau de la circonscription administrative

de Draria, M. Didouche a affirmé que cet atelier, géré par l'artisan Saïd Djaballah, "contribue à la

formation des jeunes dans ce métier", ajoutant que le propriétaire de cet atelier, qui emploie environ

30 artisans, "s'attèle à la réalisation d'une école de formation dans la fabrication de la céramique

pour les jeunes artisans et les personnes handicapées".

Le ministre a, en outre, affiché, sa disponibilité à accompagner cet artisan dans la réalisation de cette

école afin de renforcer la formation et préserver ce métier, tout en donnant un fort élan à l'artisanat.