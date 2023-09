Vingt-trois (23) établissements universitaires ont rejoint le classement "Times Higher

Education" (THE) des établissements de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

décrochant ainsi la 1e place au Maghreb et la 2e place en Afrique, en termes du nombre des

universités intégrant ce classement mondial pour l'année 2024.

Présidant, mercredi à Alger, l'ouverture d'une session de formation autour de ce classement, le

Directeur général de la recherche et du développement technologique au ministère de

l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bouhicha Mohamed a indiqué que

l'introduction de 23 établissements universitaires algériens au titre du classement "THE", se veut "un

saut qualitatif" pour l'Algérie, et ce, comparativement à l'année précédente qui a connu

l'introduction de 13 établissements universitaires.

Précisant que l'Université de Sidi Bel Abbés figure en tête du classement au niveau national suivie des

universités de Sétif et de Skikda, le même responsable a affirmé que l'Université de Sidi Bel Abbés a

pu décrocher la 2e place au Maghreb.

Pour M. Bouhicha, la réalisation de ces résultats positifs s'explique par plusieurs facteurs, dont "le

travail de la commission nationale de promotion de la lisibilité et de la classification des

établissements de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a été installée,

l'année écoulée, et dont la mission est de clarifier et d'expliquer les modes d'introduction des

données relatives aux établissements universitaires dans les bases de données inhérentes aux

classements mondiaux, à l'instar du classement +THE+, en sus de la mission relative à

l'éclaircissement des procédés de publication des recherches scientifiques dans différentes revues

internationales".

De son côté, le président de la commission nationale de promotion de la lisibilité et de la

classification des établissements de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Hakim

Harik a indiqué que "86 établissements universitaires se sont présentés en vue de leur introduction

au sein de ce classement, qualifiant "l'intégration de 23 établissements universitaires dans le

classement "THE" de "résultat positif qui devra améliorer la lisibilité et le classement de l'université

algérienne au niveau mondial".

Selon M. Harik, le classement +Times Higher Education" est parmi les meilleurs classements qui

reposent sur plusieurs critères, dont "la qualité de la formation, l'environnement et la qualité de la

recherche et son rapport avec l'environnement socio-économique", précisant que "ce classement

emploie 19 indices".

Il convient de rappeler que la session de formation destinée aux membres de la commission

nationale de promotion de la lisibilité et de la classification des établissements de l'Enseignement

supérieur et qui a connu la participation d'encadreurs des deux établissements +Times+ et " Elsevier"

pour la publication scientifique, les services des informations et de la recherche, a constitué une

opportunité pour apporter des stratégies et des plans innovants d'action, visant à "améliorer la

position des établissements de l'Enseignement supérieur dans le classement "THE", tout en mettant

la lumière sur les défis et les opportunités auxquels sont confrontés ces établissements".