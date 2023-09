La 5e édition du Salon international des portes, fenêtres et façades a été ouverte, mercredi

au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d’Oran, avec la participation de plus de 60

exposants du pays et de l’étranger.

Ce salon regroupe environ 50 entreprises locales spécialisées dans la fabrication de portes, fenêtres

et façades en verre, outre 10 sociétés étrangères venues d’Allemagne, Belgique, Jordanie, entre

autres, a souligné le chargé de la commercialisation et information à la société Events organisatrice

de cet événement, Islam Tigrine.

Il a souligné que l'objectif de ce salon professionnel est avant tout de promouvoir les activités liées et

spécialisées dans la fabrication et la production de portes, fenêtres et façades vitrées, en plus

d'apporter de la technologie et de sensibiliser les professionnels et les particuliers à l'importance des

économies d'énergie.

Le salon vise également à encourager les investissements et à créer de nouvelles opportunités

d'emploi, et constitue un espace pour mettre en valeur les équipements et techniques modernes

utilisés dans le domaine, selon M. Tigrine, qui a déclaré que ce rendez-vous économique sert de

"plateforme et de lien entre les entreprises et les professionnels participants, tels que les bureaux

d’étude, les ingénieurs, promoteurs immobiliers et les consommateurs ».

Il a souligné que cette exposition internationale est organisée, pour la première fois, dans la capitale

de l'Ouest algérien, après les quatre éditions précédentes tenues à Alger.

Le salon, organisé quatre jours durant, comprend un pavillon pour les représentants de sociétés

étrangères visitant le salon, "dans le but d'offrir aux entreprises locales la possibilité de bénéficier de

l'expertise internationale", ainsi qu'un espace mettant en avant la manière d'installation des fenêtres

et des portes, de manière correcte.

Par ailleurs, les organisateurs ont également programmé des conférences scientifiques animées par

des experts de sociétés algériennes et étrangères.

Parallèlement à ce salon international, une première exposition des cuisines et salles de bain équipés

est organisée avec la participation d’une vingtaine de sociétés étrangères spécialisées dans la

fabrication et équipement de cuisines et salles de bain aux normes internationales et d’une qualité

supérieure.

Il est prévu également, lors de cette manifestation, l’application d’offres exceptionnelles sur les

produits avec des réductions allant jusqu’à 25 % en faveur des consommateurs.