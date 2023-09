Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a présidé, mercredi soir

à Bechar, la cérémonie officielle de célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif à la mosquée "Imam

Nafii Ibn Abderrahmane".

Le ministre, en compagnie des autorités locales et de fidèles, a accompli la prière d'el Maghreb suivie

d'une veillée religieuse caractérisée par la récitation de versets du Saint Coran et de chants religieux

et autres madih, animés par la troupe locale Achwak.

A cette occasion, l’imam de la mosquée, Aissa Zakaria, a mis en exergue l'importance de cet

événement religieux, à savoir la naissance du Prophète Mohamed (QSSSL), et les bienfaits spirituels

de la célébration de sa naissance, qui constituent un attachement des fidèles à son message et à la

religion musulmane.

Le Prophète, (QSSSL) a-t-il rappelé, a réussi à répandre les hautes vertus humaines de l'islam, de la

tolérance, de la justice et la cohabitation entre les peuples et les religions pour une vie prospère faite

de paix.

La célébration officielle de cette fête religieuse a été aussi marquée par une cérémonie de remise de

prix symboliques à une quinzaine de lauréats des concours de récitants du saint Coran et des

apprenants des hadiths, organisés auparavant à travers la wilaya.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, poursuivra jeudi sa visite de travail dans la wilaya où

il donnera le coup d’envoi d’une session de formation des cadres du secteur des affaires religieuses

de la république arabe démocratique sahraouie (RASD), à Bechar.

Le membre du gouvernement se rendra par la suite au chef-lieu de la commune de Kenadza, siège de

la zaouïa Ziania, où il présidera la cérémonie du lancement des travaux de réalisation d’une nouvelle

mosquée.