Le cinéma italien sera l'invité d'honneur du 4e Festival du Film Méditerranéen d’Annaba, qui se déroulera du 3 au 9 novembre au théâtre régional Azzedine-Medjoubi, annoncent les

organisateurs.

Le commissaire du festival, Mohamed Allal a indiqué "Le choix de l'Italie en tant qu'invité d'honneur

s’est imposé naturellement, le cinéma italien étant l’un des plus importants au monde et qui a inspiré

plusieurs générations de cinéastes et de comédiens".

"Outre la magie de son cinéma, l'Italie partage avec l'Algérie, une histoire et des relations bilatérales,

qui lient ces deux pays depuis la guerre de libération", explique le commissaire du festival.

Récemment le festival avait également lancé le concours "Annaba film Industry" consacré aux

porteurs de projets cinématographiques des pays méditerranéens dont la candidature est ouverte

jusqu'au 15 octobre prochain.