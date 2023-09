L'Accord historique d'Alger signé par les membres de l'Organisation des pays exportateurs

de pétrole (OPEP), qui fête ses sept ans ce jeudi, a jeté les bases nécessaires aux efforts de stabilité

du marché pétrolier, a affirmé le secrétaire général de l'organisation, Haitham Al Ghais.

"Les pays membres de l'OPEP et les pays producteurs non membres de l'organisation sont allés au-

delà de leurs capacités pour soutenir la stabilité du marché pétrolier mondial pour l'intérêt de

l'ensemble des producteurs et des consommateurs. L'Accord historique d'Alger a jeté les bases

nécessaires à ces efforts extraordinaires", a estimé M. Al Ghais cité dans un communiqué publié sur

le site-web de l'OPEP à l'occasion du septième anniversaire de l'Accord d'Alger.

Il y a sept ans, le 28 septembre 2016, la Conférence de l'OPEP s'était réunie à Alger pour sa 170e

réunion (extraordinaire) afin de discuter de l'évolution du marché pétrolier mondial et d'explorer les

moyens de remédier aux importants déséquilibres du marché à cette époque.

La conférence a décidé lors de cette réunion de former un comité de haut niveau chargé d'élaborer

un cadre de consultations entre les pays producteurs de pétrole de l'OPEP et ceux non membres de

l'organisation.

"Ces décisions historiques ont finalement conduit à la signature de l'Accord de Vienne lors de la 171e

réunion de la Conférence de l'OPEP le 30 novembre 2016 et à la Déclaration de coopération (DoC)

historique entre l'OPEP et les pays producteurs de pétrole non membres de l'OPEP le 10 décembre

de la même année à Vienne, en Autriche", rappelle le communiqué.

A noter également que l'OPEP a célébré son 63e anniversaire au début du mois en cours.