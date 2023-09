Le président de la Fédération internationale de football (FIFA) Gianni Infantino a félicité le

nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF) Walid Sadi, élu le 21 septembre

2023, lors de l’Assemblée générale élective qui s’est tenue au Centre technique national (CTN) de Sidi

Moussa, a indiqué l'instance fédérale sur son site officiel.

Dans son courrier, le président de la FIFA a présenté ses plus chaleureuses et sincères félicitations à

M. Sadi, louant à l’occasion son leadership et son expérience qui auront sans aucun doute un impact

sur le développement de ce beau jeu, qu’est le football, en Algérie.

Dans cette même lettre, M. Infantino, s'est dit "convaincu du potentiel du football algérien, et que le

nouveau président pouvait compter sur son soutien personnel et sur l’aide de la FIFA pour atteindre

cet objectif".

Aussi, il a indiqué que "les portes de l’instance qu’il préside étaient toujours ouvertes pour échanger

sur le sport-roi, sur son développement et sur la promotion de ses valeurs".

Le président de la FIFA n’a pas omis de transmettre ses félicitations aux membres du nouveau bureau

fédéral élus tout en souhaitant à l’ensemble de l’équipe bonne chance et plein succès pour tous les

défis qui les attendent afin qu’elle puisse créer et être témoin d’un héritage durable pour l’avenir du

football en Algérie.

Pour rappel, le premier responsable de l'instance internationale avait présenté au nouveau président

de la FAF ses félicitations le jour de son élection à travers un appel téléphonique.