Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, a souligné, jeudi à Alger,

l'importance de l'organisation du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV) pour

l'établissement de relations de partenariat et l'échange d'expériences entre opérateurs touristiques

algériens et étrangers en vue de développer le tourisme en Algérie.

Dans un point de presse en marge de l'ouverture de la 22e édition du SITEV par le Premier ministre,

M. Aïmene Benabderrahmane, M. Didouche a précisé que "tous les indicateurs font état d'une

amélioration du tourisme algérien dans les années à venir avec l'ouverture de nouveaux circuits

touristiques, notamment dans les régions des oasis et du sud, qui rendront la destination Algérie plus

attractive pour les touristes étrangers".

Le ministre a insisté sur "l'importance de la promotion du produit touristique algérien", estimant que

cet événement, auquel participent près de 300 exposants, dont 70 étrangers, "est l'occasion pour les

participants de renforcer leur coopération, notamment en faveur de la promotion du tourisme

intérieur".

Il a également fait savoir qu'"en marge du Salon, un convoi touristique est prévu au profit des

opérateurs, notamment étrangers, pour faire connaître les atouts touristiques de l'Algérie,

notamment dans les régions des oasis et du sud, d'autant que cet événement coïncide avec le début

de la saison du tourisme saharien".

Dans le même sillage, M. Didouche a appelé à "la nécessité de renforcer l'action commune entre les

acteurs du tourisme, notamment les agences de tourisme et de voyages, en vue de promouvoir le

tourisme intérieur dans toutes ses déclinaisons", faisant savoir qu'il présentera bientôt aux médias

les dernières statistiques sur le tourisme, notamment le nombre de touristes ayant préféré passer

leurs vacances d'été en Algérie cette année.