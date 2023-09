Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf

a mis en exergue, mercredi à Alger, l'attachement du président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune à mobiliser la diplomatie algérienne dans la défense des causes, intérêts et priorités du

continent africain, notamment à l'occasion du prochain mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité.

M.Attaf prononçait une allocution devant les diplomates africains accrédités en Algérie ayant pris

part à la clôture de la première session de formation organisée par l'Institut diplomatique et des

relations internationales (IDRI) au profit des cadres diplomatiques africains accrédités en Algérie.

Le ministre des Affaires étrangères a affirmé, dans son allocution, l'engagement du président de la

République à faire du prochain mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité une tribune en faveur du

continent africain et un porte-voix de solidarité, de coopération et d'entraide entre les pays et les

peuples africains.

"Le président de la République est conscient du destin commun qui nous lie face aux défis qui nous

guettent tant sur le volet géopolitique que sur les dimensions sécuritaires, socioéconomiques et

environnementales", a souligné M. Attaf.

Le ministre a mis en exergue "le caractère unique et singulier de la politique étrangère algérienne

dans sa dimension africaine, une position qui n'a eu de cesse de se raffermir sous la direction du

président de la République qui lui a conféré une orientation stratégique, en sus des engagements

importants et des efforts inlassables qu'il avait initiés notamment dans les trois principaux volets en

l'occurrence sa détermination à "relancer la corrélation entre le développement et la sécurité pour

libérer le continent des dangers des conflits armés et faire face aux différents défis transfrontaliers".

Cela "s'est traduit dans les efforts consentis par l'Agence algérienne de coopération internationale

pour la solidarité et le développement (ALDEC), initiée par le président de la République, à laquelle

d'importantes ressources ont été allouées afin de renforcer ses capacités pour la consécration de la

profondeur africaine de l'Algérie et la contribution, autant que faire se peut, au financement des

projets de développement répondant aux besoins essentiels de nos frères, avec qui nous partageons

les préoccupations et les aspirations de notre continent", a-t-il poursuivi.

Le deuxième domaine concerne l'adoption, par le président de la République, de la démarche

proactive pour contribuer à la résolution des crises et des conflits dans le cadre du principe des

solutions africaines aux problèmes du continent, une démarche se résumant dans l'initiative du

président de la République visant à garantir, à un moment crucial, une solution politique à la crise en

cours au Niger, afin d'éviter le recours à la force ou à la guerre, qui a failli entraîner ce pays frère et la

région toute entière vers un avenir aux conséquences désastreuses.

M.Attaf a, en outre, souligné l'attachement du président de la République à la réactivation de

l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, malgré "les difficultés

imposées par la situation politique et sécuritaire dans ce pays frère et voisin".

Cette démarche se manifeste, également, dans les idées et les approches du Président Tebboune en

sa qualité de coordonnateur de l'Union africaine (UA) en matière de lutte contre le terrorisme qui est

devenu, sans aucun doute, le principal défi et la plus grande menace pour la paix et la sécurité sur

l'ensemble du continent africain, notamment dans la région du Sahel".

Le troisième domaine, a-t-il dit, a trait à l'attachement du président de la République à mobiliser la

diplomatie algérienne dans la défense des causes, intérêts et priorités du continent africain,

notamment lors du prochain mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité. Un mandat que le Président

s'est engagé à consacrer au continent africain et d'en faire un porte-voix de solidarité, de

coopération et d'entraide entre les pays et les peuples africains, car "conscient du destin commun

qui nous lie face aux défis qui nous guettent tant sur le volet géopolitique que sur les dimensions

sécuritaires, socioéconomiques et environnementales".

M.Attaf a précisé, par ailleurs, que cette session annuelle de formation intervient dans le cadre d'une

tradition de coopération perpétuée par l'Algérie dans le domaine de la formation, en allouant à ces

frères africains 2.000 bourses chaque année pour rejoindre les différents instituts, universités et

écoles supérieures algériennes, et plus de 500 bourses chaque année dans le domaine de la

formation professionnelle.

Dans le même contexte, le ministre s'est félicité du soutien dont a bénéficié ce programme de

formation par le Fonds arabe d'aide technique aux pays africains, un soutien qui "contribue d'une

manière effective et directe dans la concrétisation de la vision stratégique du partenariat arabo-

africain".

Il a salué également, à cette occasion, la participation des venus de 20 ambassades africaines

accréditées en Algérie à cette édition visant à "jeter et à renforcer les passerelles de communication

et de coopération entre les diplomates africains", exprimant son souhait de voir ces diplomates

œuvrer "main dans la main au renforcement de la voix et la présence de toute la diplomatie

africaine, partout où il s'agit des affaires du continent et de défendre ses ambitions et ses

aspirations, à savoir, la sécurité, la stabilité et le développement".

"Les pays et les peuples africains qui font face aux mêmes défis régionaux et internationaux,

partagent également les mêmes objectifs sécuritaires et de développement", a-t-il relevé, ajoutant

qu'ils avaient "les mêmes ambitions à savoir construire un avenir meilleur dans le cadre d'un nouvel

ordre mondial nous permettant de contribuer à la prise de décisions qui nous concernent et

concernent toute l'humanité".

Dans ce sillage, M. Attaf a formulé le souhait de voir cette formation servir de plateforme pour le

lancement d'un système africain commun d'action diplomatique. Il a également affiché la

détermination de l'Algérie et son aspiration à consacrer et à élargir le champs de cette initiative en

vue de promouvoir la coopération entre les dirigeants des jeunes diplomates africains. L'objectif

étant de baliser le terrain pour une diplomatie africaine plus rayonnante et efficace face aux défis de

demain dont les prémisses sont évidentes à l'ère actuelle.

Et de rappeler que "l'Algérie veille toujours à accorder une place centrale à son appartenance

africaine parmi les priorités de sa politique étrangère". Une place, poursuit-il, qui "s'illustre dans le

caractère authentique de la politique algéro-africaine qui a toujours été un acteur dans les mutations

majeures qu'a connu le continent, à commencer par les questions de libération et de décolonisation,

en passant par la constitution et l'édification jusqu'à l'ère actuelle marquée par le double défi: la

sécurité et le développement".