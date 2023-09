Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de

condoléances au président irakien, M. Abdelatif Djamel Rashid, suite à l'incendie qui s'est déclaré

dans le nord de l'Irak et qui a fait plusieurs victimes, a indiqué, mercredi, un communiqué de la

Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances au

président irakien, M. Abdelatif Djamel Rashid, suite à la douloureuse épreuve qui a affecté le peuple

irakien, à savoir l'incendie qui s'est déclaré dans le nord de l'Irak", a précisé la même source.

"Votre Excellence, M. Abdelatif Djamel Rashid, président de la République de l'Irak, pays frère. Suite

à l'incendie qui s'est déclaré dans le nord de l'Irak et qui a fait plusieurs victimes, nous vous

présentons, ainsi qu'aux familles des victimes et au peuple irakien frère, au nom du peuple et du

Gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos sincères condoléances et notre profonde

sympathie, tout en priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux victimes de ce douloureux accident, Sa

Sainte miséricorde, de prêter patience et réconfort à leurs familles, ainsi qu'un prompt

rétablissement aux blessés", lit-on dans le message de condoléances.

"Veuillez agréer, Excellence Monsieur le président et cher frère, l'expression de mes profonds

sentiments de considération et de respect", conclut le communiqué.