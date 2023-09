L'Algérie a officiellement retiré sa candidature à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations CAN 2025 et 2027, a annoncé mardi le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi.

"L'Algérie a officiellement retiré sa candidature à l'organisation des éditions 2025 et 2027 de la Coupe d'Afrique des nations", a déclaré le premier responsable de la FAF à la télévision algérienne, ajoutant qu'un courrier a été adressé "à la Confédération africaine de football, pour l'informer de notre décision".

Cette décision intervient 24 heures avant l'annonce officielle du président de la CAF, Patrice Motsepe, concernant les pays qui ont été choisis pour l'organisation des éditions 2025 et 2027 de la CAN.

la FAF explique le retrait de la candidature de l'Algérie à l'organisation des éditions 2025 et 2027

La décision de retirer la candidature de l'Algérie à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations des éditions CAN 2025 et 2027 est motivée par la nouvelle approche de la Fédération algérienne de football (FAF) relative à la stratégie de développement du football en Algérie, a indiqué l'instance fédérale mardi dans un communiqué.

"La FAF a officiellement transmis à la Confédération africaine de football (CAF) un courrier par lequel elle l'informe de sa décision de retrait de la candidature de l’Algérie pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations Total Energies (CAN), des éditions 2025 et 2027.

Dans cette correspondance, l’instance fédérale a expliqué que ce retrait est motivé par la nouvelle approche de la FAF relative à la stratégie de développement du football en Algérie", a expliqué l'instance dans le communiqué.

Un peu plus tôt dans la journée, le nouveau président de la FAF Walid Sadi a annoncé le retrait de la candidature de l'Algérie à l'organisation de l'un des deux tourno is continentaux 2025 et 2027.

"L'Algérie a officiellement retiré sa candidature à l'organisation des éditions 2025 et 2027", a déclaré le premier responsable de la FAF à la télévision algérienne, en marge de la cérémonie de la passation de consignes avec son prédécesseur Djahid Zefizef.

"La FAF concentrera désormais ses efforts dans la réorganisation et la redynamisation du football en Algérie, de même qu'elle réitère son engagement indéfectible au profit du développement du football africain", ajoute le communiqué.

"A cette occasion, la FAF adresse ses vifs remerciements à la grande famille du football africain pour la compréhension de sa décision qui ne signifie nullement un désengagement de l'Algérie par rapport au sport-roi dans le continent", conclut la FAF.