La brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant du service de wilaya de la police judiciaire (PJ) de la Sûreté de wilaya d'El Oued, ont mis un terme au cours de la semaine écoulée, aux agissements d'un réseau criminel subversif constitué de 15 individus qui traitaient avec des parties hostiles à la patrie, à travers l'espace cybernétique, dans l'objectif de porter atteinte à l'unité nationale, a indiqué lundi un communiqué des services de la Sûreté nationale.

"La brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant du service de wilaya de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d'El Oued, ont mis au cours de la semaine écoulée, un terme aux agissements d'un réseau criminel subversif constitué de 15 individus qui traitaient avec des parties hostile à la patrie, à travers l'espace cybernétique, dans l'objectif de porter atteinte à l'ordre public et attenter contre l'unité nationale et la stabilité des institutions de l'Etat", lit-on dans le communiqué. "L'enquête diligentée par la même brigade dans cette affaire, sous la superv ision du parquet compétent et appuyée par les investigations techniques minutieuses, a donné lieu à l'indentification des individus de ce réseau criminel, dont les membres s'adonnaient à la falsification d'informations, à la diffusion et à la promotion de nouvelles tendancieuses et de séquences vidéos truquées parmi le public, à travers les réseaux sociaux", a précisé la même source. Les mis en cause ont été présentés devant le Procureur de la République près le pôle pénal national de lutte contre les crimes liés aux Technologies de l'information et de la communication (TIC) de Dar El Beida à Alger, ajoute le communiqué.

Il s'agit d'une affaire d'"association de malfaiteurs aux fins de commettre des crimes et délits, porter atteinte à l'ordre public, diffuser et propager délibérément, au moyen d'un support électronique de fausses informations tendancieuses parmi le public et les envoyer à l'étranger, dans l'objectif de porter atteinte à l'unité nationale et à l'intérêt national, de nature à nuire aux institutions de l'Etat et à leur stabilité, en se liant avec des parties hostiles à la patrie".