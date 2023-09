Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a reçu, lundi au Palais du Gouvernement, l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, Widadi Ould Sidi Hiba, qui lui a rendu une visite d'adieu, au terme de sa mission en Algérie, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

La rencontre était "une occasion pour mettre en valeur les relations fraternelles qui lient les deux pays et les deux peuples frères, et saluer le niveau qu'a atteint la coopération bilatérale grâce aux orientations des dirigeants des deux pays, échanger les vues sur l'état et les perspectives du développement du partenariat algéro-mauritanien dans les différents domaines, notamment à travers la promotion des échanges commerciaux et d'investissements, et parachever les projets d'intégration que les deux parties s'attèlent à concrétiser", a précisé la même source.