La ville d’Annaba abritera, du 30 septembre au 5 octobre prochains, la 6ème édition du Festival culturel national de la production théâtrale féminine, sous le slogan "les femmes et l’écriture dramatique, créativité et excellence", a indiqué samedi la commissaire de l’événement, Lynda Selam. Mme Selam a souligné, au cours d’une conférence de presse organisée au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi d’Annaba que cette édition, dédiée à la mémoire des artistes disparues Farida Saboundji et Yamina Ghassoul, proposera au public sept (7) productions théâtrales, œuvres de créatrices algériennes du père des arts.

Elle a ajouté qu’en plus des représentations produites par les théâtres régionaux et des coopératives culturelles de Constantine, Annaba, Blida, Tlemcen, Tébessa, El Bayadh et Bejaia, qui concourront pour les prix du festival, le public sera convié à des séminaires thématiques consacrés aux contributions des femmes sur scène et les expériences de l’écriture dramatique par des femmes en Algérie.

La manifestation donnera également lieu à des expositions d’arts plas tiques et de photographies, dédiées aux contributions des créatrices d’art dramatique sur la scène du théâtre algérien, en plus de témoignages autour de la personnalité des défuntes Farida Saboundji et Yamina Ghassoul. En marge de ce festival, une convention sera signée entre le Commissariat du Festival culturel national de la production théâtrale féminine et l’Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l 'audiovisuel (ISMAS).

Cet événement culturel est organisé par le Commissariat du Festival culturel national de la production théâtrale féminine, en coopération avec la Direction de la Culture et des arts d’Annaba et le Théâtre régional Azzedine-Medjoubi qui accueillera la manifestation.