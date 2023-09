Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a indiqué, lundi à Constantine, que les services centraux de la poste algérienne ont confectionné et remis six (6) millions de cartes "Edahabia" au cours des trois dernières années, portant le nombre total de détenteurs de cette carte, au niveau national, à 12 millions.

Le ministre a ajouté, dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite de travail dans la wilaya de Constantine, que le nombre de détenteurs de cartes "Edahabia" est passé de 6 millions, en 2020, à pas moins de 12 millions actuellement.

Il a souligné que la remise de ces cartes, associée au renforcement du débit internet, ont permis aux citoyens de bénéficier de plusieurs services tels que le paiement électronique et l’accès à des services permettant d’économiser du temps et des efforts, comme la consultation de l’avoir et le transfert d’argent par voie électronique. M. Bibi Triki a également indiqué que dans le cadre de la modernisation du secteur et de l’amélioration du service public, un centre de données (data center) a été mis en service dans la commune d’El Khroub, tandis qu’une structure similaire sera inaugurée "la semaine prochaine" dans la wilaya d’Oran.

Selon les explications fournies sur place, le data center inauguré par le ministre à l’entame de sa visite, est le premier du genre au niveau national. Il dispose de 200 armoires pour l’hébergement, le stockage et la sécurisation des données, chacune des armoires comprenant plus de 40 serveurs dotés d’un dispositif assurant leur fonctionnement en cas de coupure de l’internet ou de pannes de réseaux au niveau des institutions publiques. Au cours de cette visite de terrain dans la wilaya de Constantine, M. Bibi Triki s’est rendu dans la circonscription administrative d’Ali Mendjeli où il a inauguré deux bureaux de poste de type 3, le premier, baptisé du nom du défunt Moudjahid Amar Boumenkhour, à l’unité de voisinage (UV) n 18, et le second à l’UV n 2, baptisé du nom du Moudjahid défunt Mohamed Nouali. Il a également inauguré, dans la même circonscription administrative, le siège de l’unité de wilaya de la Poste. Le ministre a aussi inspecté, au cours de sa tournée, le projet de réalisation du Centre régional de courrier hybride, dans la commune de Constantine.

Une structure dont le taux d’avancement a atteint 45% et qui devrait être réceptionnée au cours des 5 prochains mois, après la levée de toutes les réserves.