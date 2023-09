L’urgence climatique fait peser une menace sur bon nombre de destinations touristiques

et sur la survie même des sociétés et des économies qui dépendent du tourisme, alerte

le Secrétaire Général de l'ONU à la veille de la Journée mondiale du tourisme, notant, que "

le sous-investissement s’aggrave et le coût de la vie flambe", dans de nombreux pays

en développement gravement touchés par les changements climatiques.

En outre, ce puissant instrument au service du progrès et de la compréhension mutuelle, "doit être protégé et entretenu", indique M. Guterres dans son message à l'occasion de cette Journée célébrée le 27 septembre de chaque année, soulignant le besoin vital d’investissements pour bâtir un secteur du tourisme "qui soit au service des personnes et de la planète".

Les Etats et les entreprises doivent investir dans des pratiques touristiques durables et résilientes, selon le chef de l'ONU. Les acteurs privés doivent adopter des trajectoires zéro émission, réduire leur consommation d’énergie et tirer parti des énergies renouvelables. Et chacun doit protéger la biodiversité et l’équilibre éc ologique de toutes les destinations.

La Journée mondiale du tourisme sera axée cette année, sur l'appel à l’action pour fédérer la communauté internationale, les gouvernements, les institutions financières multilatérales, les partenaires du développement et les investisseurs privés autour d’une nouvelle stratégie d’investissement dans le tourisme.

A l'occasion de cette Journée mondiale du tourisme, consacrée aux investissements verts, l’Organisation Mondiale du Tourisme (OM), met en lumière le besoin d’investissements plus nombreux et mieux ciblés pour le bien de l’humanité, de la planète et de la prospérité.

Pour le Secrétaire Général de l'OMT, Zurab Pololikashvili, le tourisme offre des solutions à certains "de nos plus grands défis – dont la crise climatique et le besoin urgent d’aller vers des économies plus durables".

"2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée.

Les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les canicules pourraient bien se généraliser", rappelle-t-il, soulignant que le tourisme "a besoin de s'adapter. D'autre part, la Covid-19 a aussi créé l’occasion de redéfinir et de recalibrer les investissements touristiques, aussi bien du point du vue de l’orientation à leur donner que de leur justification, afin de contribuer plus efficacement à la mise en œuvre d'un avenir plus durable pour les personnes, la planète et la prospérité, selon les spécialistes.

En cette Journée mondiale du tourisme, l’OMT insiste sur le besoin d’investissements plus nombreux et mieux ciblés pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), la feuille de route des Nations unies pour un monde meilleur à l'horizon 2030, affirmant que l'heure est aux solutions nouvelles et innovantes, et pas seulement aux investissements traditionnels, qui favorisent et soutiennent la croissance économique et la productivité.