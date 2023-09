L’unité opérationnelle d’Algérie Télécom de Guelma a recensé au début de la saison scolaire 2023-2024 un total de 322 établissements scolaires dans les trois paliers d’enseignement raccordés au réseau de l’internet et l’opération se poursuit pour toucher d’autres établissements, a-t-on appris lundi de cette unité.

Il s’agit de 193 écoles primaires, 89 collèges d’enseignement moyen (CEM) et 40 lycées situés à travers les 34 communes de la wilaya qui ont été raccordés au réseau de l’internet, a déclaré à l’APS, la chargée d’information et de communication auprès de cette unité Soulef Bouchemla. Cela représente, a ajouté la même responsable, un taux de raccordement au réseau de l’internet dans le secteur de l’éducation de près de 75% du total les établissements scolaires qui ont ouvert leurs portes pour accueillir les élèves durant la nouvelle saison scolaire.

Elle a ajouté que la réalisation des projets en cours pour le développement du réseau du téléphone fixe et de l’internet à travers la wilaya notamment dans les régions enclavées et isolées contribuera à l’augmentat ion du nombre des établissements scolaires bénéficiant du réseau de l’internet, soulignant qu’Algérie télécom œuvre à répondre à toutes les demandes déposées par les établissements scolaires pour le raccordement au réseau de téléphone et de l’internet. Selon la même responsable, l’unité opérationnelle d’Algérie Télécom est consciente de l’importance capitale que revêt le raccordement au réseau de l’internet pour tous les établissements scolaires des trois paliers d’enseignement, notamment dans le cadre de la numérisation de toutes les procédures administratives et pédagogiques dans le secteur de l’éducation.

La cartographie des établissements scolaires dans les trois paliers scolaires à Guelma est composée de 446 établissements (308 écoles primaires, 93 CEM et 45 lycées), selon les informations recueillies auprès de la direction locale de l’éducation.