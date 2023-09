Un club économique, qui regroupe les acteurs économiques de l'Oranie, vient d’être lancé, dans l’objectif de rassembler, d'unir et de soutenir les entreprises locales pour renforcer la croissance économique, a-t-on appris lundi auprès de son président, Amine Merad.

Baptisé "Club économique de l’ouest" (CEO), regroupant 25 membres fondateurs de différentes wilayas de l’Ouest, il a obtenu son agrément fin août dernier, a précisé M. Merad.

Ce club est né d’une volonté commune de leaders de l’industrie, d’entrepreneurs et de professionnels de la région ouest de l’Algérie, de contribuer au renforcement de l’économie de cette région, a-t-on souligné dans un communiqué annonçant sa création. Cette association représente une variété de secteurs économiques, notamment l’industrie, le commerce, la santé, les services et l’agriculture, a-t-on encore précisé. Le CEO compte participer à la croissance économique locale, en offrant des opportunités de réseautage et de partenariat, a-t-on souligné, notant qu’il s’agit notamment de renforcer la formation et le développement des compétences, de représenter les intérêts de s entreprise, en tant que porte-parole auprès des autorités locales, régionales et nationales.

L’évaluation de l’environnement économique dans lequel les entreprises activent et le travail pour le rendre plus accessible, ainsi que la promotion de l’innovation et la durabilité de ses membres, figurent également parmi les missions de ce nouveau club.