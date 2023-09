Le secteur des travaux publics a bénéficié dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj de l’inscription de plusieurs projets en mesure d’alléger l’embouteillage sur les routes et soutenir le développement à travers la wilaya, a-t-on appris lundi du wali, Kamel Nouiceur.

Il a été procédé à l’inscription d’un projet de réalisation d’un évitement à El Yachir (ouest de Bordj Bou Arreridj) dont les travaux de réalisation seront lancés "prochainement" pour une enveloppe financière de près de 2 milliards DA, a précisé le même responsable en marge d’une visite de travail, au cours de laquelle, il a inspecté des projets relevant du secteur des travaux publics.

Une fois mis en service, ce contournement ouvrira des horizons prometteurs et donnera +un plus+ aux zones industrielles de la wilaya, a estimé le même responsable.

Dans ce cadre, le même responsable a indiqué que la wilaya a bénéficié de l’inscription d’études de réalisation d’un dédoublement de l’évitement sud de la ville de Bordj Bou Arreridj sur une distance de 9 km et un dédoublement de la routes nationale RN76 reliant les commune s de Bordj Bou arréridj et Bordj Zemoura sur un linéaire de 14km en plus du dédoublement de la RN45 entre les wilayas de Bordj Bou Arreridj et M’Sila et le dédoublement de la RN 103 reliant la commune de Bir Kaced Ali à la commune de Bordj Bou Arreridj sur une distance de 4 km.

Le réseau routier de la wilaya sera renforcé prochainement d’un dédoublement de la RN5 au niveau de la commune El Mehir sur une distance de 8 km, a ajouté le même responsable précisant que parallèlement à cela, les travaux de réalisation d’un dédoublement de la RN60 dans sa partie reliant les communes d’El Mehir (Bordj Bou Arreridj) à Hammam Dalaâ dans la wilaya de M’sila, se poursuivent pour être raccorder à l’autoroute Est-Ouest. En plus, a ajouté le même responsable du lancement des travaux d’entretien de la RN106 dans sa partie reliant les localités Bouktane et Ouled Rached relevant de la commune Theniat Ennas (nord-ouest de Bordj Bou Arreridj) sur un linéaire de 5km.

Le chef de l’exécutif local a considéré que le projet d’aménagement urbain de l’entrée Est de la wilaya dans la localité Boumergad constituera une bouffée d’oxygène pour la wilaya grâce à la réalisation dans ce cadre d’une entrée de 6 couloirs ce qui va faciliter le trafic vers la RN42 en direction des communes Bordj Ghedir, Belimour, El Anaceur et la RN45 vers la wilaya de M’Sila et donc "un impact positif et direct sur le développement de la wilaya" car permettant d’une part l’allègement de l’embouteillage routier au chef- lieu de wilaya et d’autre part améliorer le mouvement de transport des voyageurs et des marchandises pour les zones industrielles de la wilaya.