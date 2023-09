Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a souligné, lundi au cours d’une visite de travail dans la wilaya de M’sila, qu’offrir "davantage d’opportunités aux jeunes était essentiel pour garantir un développement durable".

Au cours d’une conférence de presse qu’il animée dans la commune de Magra, en marge de sa visite de travail dans cette wilaya, le ministre a indiqué que son département ministériel œuvre à "consolider le rôle du sport pour lequel les pouvoir publics ont édifié des infrastructures sportives, et en élaborant des programmes d’entrainement et en organisant des compétitions de nature à encourager la pratique sportive et le développement des talents". M. Hammad a précisé que cela "s’inscrit parmi les engagements du président de la République, surtout le 47ème relatif à l’accompagnement du sport et des sportifs en milieux scolaire et universitaire et à la consolidation du sport féminin à travers la création d’infrastructures sportives et structures de proximité sur tout le territoire national".

La wilaya de M’Sila a bénéficié de 26 opérations au profit du sec teur de la jeunesse et des sports, toutes en cours de réalisation moyennant un investissement public de 4 milliards de dinars.

Des opérations parmi lesquelles la construction d’une salle de sport dans la commune d’Ouled Derradj et l’élaboration de l’étude de 2 piscines semi-olympiques à M’Sila et à Sidi Ameur, a rappelé M. Hammad. Il a aussi rappelé qu’en plus de ces opérations, figurent l’équipement de structures sportives et l’inscription d’une opération de suivi et d’aménagement de ces infrastructures.

M. Abderrahmane Hammad a insisté, à cette occasion, auprès des entreprises de réalisation, sur "l’importance de respecter les délais contractuels et les normes de qualité requises".

Le ministre a aussi insisté sur une "gestion rationnelle de ces acquis qui contribuent à la promotion de la pratique sportive et des activités de jeunesse, en général".