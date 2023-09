Plus de 9.300 emplois ont été créés depuis début 2023 dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj dans les secteurs économiques public et privé, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Le secteur économique de la wilaya connaît, a-t-on affirmé, une "réelle dynamique" grâce au soutien et à l’accompagnement des investisseurs par les autorités centrales et locales, permettant la création d’unités de production dans le cadre de "la stratégie adoptée et des mesures prises pour prendre en charge les demandes d’emploi et créer des postes de travail, en particulier dans le secteur économique".

Le nombre de postes d’emploi couverts par la sécurité sociale a ainsi atteint plus de 9.300 depuis le début de cette année par l’intermédiaire de l’Agence nationale de l’emploi et de ses annexes qui avaient signalé 9.734 offres d’emploi sur le territoire de la wilaya, selon la même source.